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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1020102110221023

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 812
Висота стель
4%
35
Гарний вигляд з вікон
9%
75
Гарні, "модні" МОПи
3%
21
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
171
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
64
Раціональне планування та метраж
16%
126
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
151
Якість будівництва
15%
123
Всього голосів : 812
Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 09:05

Очередная "дуля" настигла рожэвоокулярныкив с их пЭрЭмогами - долг за коммунальные услуги вырос за 3 месяца на 10 млрд. гривен.
Зображення
Потенциальным покупателям за коммуналку нечем платить, а не то что скирдовать на бетон.
Кто будет выкупать овер 50 тыс. квартир в в сданых эсплуатацию новостройках и десятки тусяч объектов "воздуха" у шаромыг - непонятно.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 09:16

  zahar_ написав:Кто будет выкупать овер 50 тыс. квартир в в сданых эсплуатацию новостройках и десятки тусяч объектов "воздуха" у шаромыг - непонятно.

Одна надежда на клиентов НАБУ, с овер 50-60 квартир
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 09:25

  remark написав:
  zahar_ написав:ККЦ, фейслес, Первый и другим видящим события в Киеве и встране в розовом свете.
Чергова пЭрЭмога команды кондитера https://kiev.segodnya.ua/ktransport/ne- ... 35919.html
В коммунальном транспорте и маршрутках уже летом проезд может подорожать до 8 гривен

Скирдовать потенциальным покупателям приходится всё меньше , а то и вовсе в сбережения залазить, если чё то об этом нбу говорит в своём отчёте.
Сделок будет меньше, квартиры будут в массе своей дешеветь.


Захар, вы конкретизируйте плиз, что будет дешеветь, не вижу дешевея новостроя! Хочу дешевей, как 1,5 года был в варшавском, по 19 куе. однухи, где сейчас эти цены, где ваши массы дешевея?

Дешевеет и будет советская втричка массовых серий застройки.
Дешевеют и будут дешеветь квартиры в новостройках - обращая ваше внимание на слове "квартиры" - в месте массовых застроек эконом новостроев.
Так к примеру готовые 1к 36 м2 в панельных домах мишки голицы в ЖК патриотика с конца прошлого года подешевели , судя по всему, на 3-6%.
Готовые квартиры в заселяемых домах ЖК Варшавский просто обречены на удешевление. В тех краях навес тоже нешутейный вырисовывается.
Так что будет дешеветь.
Востаннє редагувалось zahar_ в Нед 06 тра, 2018 10:11, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 09:29

  zahar_ написав:
  remark написав:
В коммунальном транспорте и маршрутках уже летом проезд может подорожать до 8 гривен


Захар, вы конкретизируйте плиз, что будет дешеветь, не вижу дешевея новостроя! Хочу дешевей, как 1,5 года был в варшавском, по 19 куе. однухи, где сейчас эти цены, где ваши массы дешевея?

Дешевеет и будет советская втричка массовых серий застройки.
Дешевеют и будут дешеветь квартиры в новостройках - обращая ваше внимание на слове "квартиры" - в месте массовых застроек новостроев.
Так к примеру готовые 1к 36 м2 в панельных домах мишки голицы в ЖК патриотика с конца прошлого года подешевели , судя по всему, на 3-6%.
Готовые квартиры в заселяемых домах ЖК Варшавский просто обречены на удешевление. В тех краях навес тоже нешутейный вырисовывается.
Так что будет дешеветь.

Ой Захар, ваши слова да Богу в уши)
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 09:41

А воздух в очедных очередях у шаромыг дорожает при стабильном и подупавшем долларе вот почему
Индекс оливье-2017: как за год подорожало главное новогоднее блюдо, цены на ингредиенты и прогноз...
Салат подорожал почти на четверть из-за мяса, яиц и моркови.

Имеющий ушы да услышит. И поймёт аллегорию.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 09:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Скоро всё подешевеет.
Подешевеет.
Подешевеет.
Халва,халва,халва...
И я въеду в джек "па500" с ремонтом и горшком за 2кЭвро :mrgreen:
И в видовую! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 10:24

  zahar_ написав:А воздух в очедных очередях у шаромыг дорожает при стабильном и подупавшем долларе вот почему
Индекс оливье-2017: как за год подорожало главное новогоднее блюдо, цены на ингредиенты и прогноз...
Салат подорожал почти на четверть из-за мяса, яиц и моркови.

Имеющий ушы да услышит. И поймёт аллегорию.

Квартиры дорожают из-за оливье! Ы - ыксперд (от слова ушЫ).
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.
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