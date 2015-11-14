Потенциальным покупателям за коммуналку нечем платить, а не то что скирдовать на бетон.
Кто будет выкупать овер 50 тыс. квартир в в сданых эсплуатацию новостройках и десятки тусяч объектов "воздуха" у шаромыг - непонятно.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 06 тра, 2018 09:05
Очередная "дуля" настигла рожэвоокулярныкив с их пЭрЭмогами - долг за коммунальные услуги вырос за 3 месяца на 10 млрд. гривен.
Потенциальным покупателям за коммуналку нечем платить, а не то что скирдовать на бетон.
Кто будет выкупать овер 50 тыс. квартир в в сданых эсплуатацию новостройках и десятки тусяч объектов "воздуха" у шаромыг - непонятно.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Нед 06 тра, 2018 09:16
Одна надежда на клиентов НАБУ, с овер 50-60 квартир
Всё IMHO
Додано: Нед 06 тра, 2018 09:25
Дешевеет и будет советская втричка массовых серий застройки.
Дешевеют и будут дешеветь квартиры в новостройках - обращая ваше внимание на слове "квартиры" - в месте массовых застроек эконом новостроев.
Так к примеру готовые 1к 36 м2 в панельных домах мишки голицы в ЖК патриотика с конца прошлого года подешевели , судя по всему, на 3-6%.
Готовые квартиры в заселяемых домах ЖК Варшавский просто обречены на удешевление. В тех краях навес тоже нешутейный вырисовывается.
Так что будет дешеветь.
Востаннє редагувалось zahar_ в Нед 06 тра, 2018 10:11, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Нед 06 тра, 2018 09:29
Ой Захар, ваши слова да Богу в уши)
Додано: Нед 06 тра, 2018 09:41
А воздух в очедных очередях у шаромыг дорожает при стабильном и подупавшем долларе вот почему
Имеющий ушы да услышит. И поймёт аллегорию.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Нед 06 тра, 2018 09:52
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Скоро всё подешевеет.
Подешевеет.
Подешевеет.
Халва,халва,халва...
И я въеду в джек "па500" с ремонтом и горшком за 2кЭвро
И в видовую!
Додано: Нед 06 тра, 2018 10:24
Квартиры дорожают из-за оливье! Ы - ыксперд (от слова ушЫ).
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.
|