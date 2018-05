Додано: Нед 06 тра, 2018 11:43

Долларовые цены на жилье продолжают расти



Если рассматривать динамику цен в долларах США (по курсу межбанка), то средняя стоимость кв. м. в Киеве по итогу апреля составила 840$. В американской валюте цены стабильно растут с начала года (с 780$ в январе).



В конце четвертого месяца прошлого года средняя стоимость квадрата в новостройке в столице составляла 830$. Минимальная цена на квадрат в Киеве к нынешнему маю — 590$ (в апреле 2017-ого она составляла 550$).



Эконом-класс в пересчете на валюту достиг уровня 690$, средний показатель для комфорт-класса остановился на отметке 770$, бизнес-класс — 1310$, а элит — 2010$.



Сравним эти показатели с прошлогодними (учитываем, что покупка USD на межбанке в начале мая-2017 была на уровне 26,48 грн). Средняя цена на квадратный метр в эконом-классе составляла тогда 650$, в комфорте — 680$ (изменение — плюс 90$, для квартиры в 50 кв. м. это равняется удорожанию на 4500$ или на 13,2%), бизнес — 1190 (плюс 120$), а в элит-классе — 2050$









