Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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В коммунальном транспорте и маршрутках уже летом проезд может подорожать до 8 гривен
Захар, вы конкретизируйте плиз, что будет дешеветь, не вижу дешевея новостроя! Хочу дешевей, как 1,5 года был в варшавском, по 19 куе. однухи, где сейчас эти цены, где ваши массы дешевея?
Дешевеет и будет советская втричка массовых серий застройки. Дешевеют и будут дешеветь квартиры в новостройках - обращая ваше внимание на слове "квартиры" - в месте массовых застроек новостроев. Так к примеру готовые 1к 36 м2 в панельных домах мишки голицы в ЖК патриотика с конца прошлого года подешевели , судя по всему, на 3-6%. Готовые квартиры в заселяемых домах ЖК Варшавский просто обречены на удешевление. В тех краях навес тоже нешутейный вырисовывается. Так что будет дешеветь.
А воздух в очедных очередях у шаромыг дорожает при стабильном и подупавшем долларе вот почему
Индекс оливье-2017: как за год подорожало главное новогоднее блюдо, цены на ингредиенты и прогноз... Салат подорожал почти на четверть из-за мяса, яиц и моркови.
Имеющий уши да услышит. И поймёт аллегорию.
Востаннє редагувалось zahar_ в Нед 06 тра, 2018 11:20, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
KIM видимо, пациент имеет ввиду инфляцию, у него проблема в неспособности речевого аппарата формулировать мысли. сложности с постановкой задачи не позволяют пациенту продвинуться на ступень выше, в своих логических изысканиях, и определить, почему шлак продолжает падать, не подвергаясь обесцениванию денег.
zahar_ написав:Очередная "дуля" настигла рожэвоокулярныкив с их пЭрЭмогами - долг за коммунальные услуги вырос за 3 месяца на 10 млрд. гривен. Потенциальным покупателям за коммуналку нечем платить, а не то что скирдовать на бетон. Кто будет выкупать овер 50 тыс. квартир в в сданых эсплуатацию новостройках и десятки тусяч объектов "воздуха" у шаромыг - непонятно.
Ну это не совсем так, мягко говоря. Я уже писал про список должников на дверях подъезда. Так вот, должник на 70 тыщ сейчас делает ремонт в квартире. Вряд ли в долг
Если рассматривать динамику цен в долларах США (по курсу межбанка), то средняя стоимость кв. м. в Киеве по итогу апреля составила 840$. В американской валюте цены стабильно растут с начала года (с 780$ в январе).
В конце четвертого месяца прошлого года средняя стоимость квадрата в новостройке в столице составляла 830$. Минимальная цена на квадрат в Киеве к нынешнему маю — 590$ (в апреле 2017-ого она составляла 550$).
Эконом-класс в пересчете на валюту достиг уровня 690$, средний показатель для комфорт-класса остановился на отметке 770$, бизнес-класс — 1310$, а элит — 2010$.
Сравним эти показатели с прошлогодними (учитываем, что покупка USD на межбанке в начале мая-2017 была на уровне 26,48 грн). Средняя цена на квадратный метр в эконом-классе составляла тогда 650$, в комфорте — 680$ (изменение — плюс 90$, для квартиры в 50 кв. м. это равняется удорожанию на 4500$ или на 13,2%), бизнес — 1190 (плюс 120$), а в элит-классе — 2050$
График Домика летит литерным вниз и все больше напоминает паниксейл. Что не соответствует реалиям на рынке. Складывается ощущение, что Домику банально проплатили за прошлогодний "рост", а во втором квартале "вливания" прекратились. Вот Домик и возвращается к более реальным значениям. С интересом ожидаю, на какой цифре зафиксируются