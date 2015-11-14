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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1021102210231024

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 817
Висота стель
4%
35
Гарний вигляд з вікон
9%
76
Гарні, "модні" МОПи
3%
21
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
172
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
64
Раціональне планування та метраж
16%
127
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
152
Якість будівництва
15%
124
Всього голосів : 817
Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 12:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

kingkongovets написав:Долларовые цены на жилье продолжают расти

Если рассматривать динамику цен в долларах США (по курсу межбанка), то средняя стоимость кв. м. в Киеве по итогу апреля составила 840$. В американской валюте цены стабильно растут с начала года (с 780$ в январе).

В конце четвертого месяца прошлого года средняя стоимость квадрата в новостройке в столице составляла 830$. Минимальная цена на квадрат в Киеве к нынешнему маю — 590$ (в апреле 2017-ого она составляла 550$).

Эконом-класс в пересчете на валюту достиг уровня 690$, средний показатель для комфорт-класса остановился на отметке 770$, бизнес-класс — 1310$, а элит — 2010$.

Сравним эти показатели с прошлогодними (учитываем, что покупка USD на межбанке в начале мая-2017 была на уровне 26,48 грн). Средняя цена на квадратный метр в эконом-классе составляла тогда 650$, в комфорте — 680$ (изменение — плюс 90$, для квартиры в 50 кв. м. это равняется удорожанию на 4500$ или на 13,2%), бизнес — 1190 (плюс 120$), а в элит-классе — 2050$


Зображення

https://3m2.kiev.ua/stati/poslednie_nov ... ayut_rasti

зы: в комментарии призываются "авторитетные эксперты" с их бессмертным хитом "валюта кржн - доллар" :mrgreen:
ККЦ
На удивление, не так давно наши эксперты признали, что домкратом вниз летят только хрущики, кварталы неохрущей, поля и прочие ипе.ня еврик и патриотик. Считаю это если и не прорывом то позитивной тенденцией.

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Basilio
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 12:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Faceless написав:Вот читаю с тапка, и вижу хроники зубожиння
:mrgreen:Зображення
Оффтоп он
Фейслес, не далее как вчера очередной успешный таксист убера отправил к праотцам своих пассажиров. Ездят они сутки/двое наверное от баснословных прибылей. Давайте лучше уже про врозеточников/уборщиц.
Оффтоп офф

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Basilio
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 12:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Вот читаю с тапка, и вижу хроники зубожиння

На форексе можно эту сумму в день заработать. Не понимаю, в чем смысл Вашего объявления?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 13:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

BIGor написав:
  Faceless написав:Вот читаю с тапка, и вижу хроники зубожиння

На форексе можно эту сумму в день заработать. Не понимаю, в чем смысл Вашего объявления?
На Форексе можно в день столько же и в минус получить
Так, больше юмор
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 13:21

  kingkongovets написав:Долларовые цены на жилье продолжают расти

Если рассматривать динамику цен в долларах США (по курсу межбанка), то средняя стоимость кв. м. в Киеве по итогу апреля составила 840$. В американской валюте цены стабильно растут с начала года (с 780$ в январе).

В конце четвертого месяца прошлого года средняя стоимость квадрата в новостройке в столице составляла 830$. Минимальная цена на квадрат в Киеве к нынешнему маю — 590$ (в апреле 2017-ого она составляла 550$).

Эконом-класс в пересчете на валюту достиг уровня 690$, средний показатель для комфорт-класса остановился на отметке 770$, бизнес-класс — 1310$, а элит — 2010$.

Сравним эти показатели с прошлогодними (учитываем, что покупка USD на межбанке в начале мая-2017 была на уровне 26,48 грн). Средняя цена на квадратный метр в эконом-классе составляла тогда 650$, в комфорте — 680$ (изменение — плюс 90$, для квартиры в 50 кв. м. это равняется удорожанию на 4500$ или на 13,2%), бизнес — 1190 (плюс 120$), а в элит-классе — 2050$


Зображення

https://3m2.kiev.ua/stati/poslednie_nov ... ayut_rasti

зы: в комментарии призываются "авторитетные эксперты" с их бессмертным хитом "валюта кржн - доллар" :mrgreen:

Понимаете ли коллега, я Вам как финансист финансисту скажу что прочитав -"подготовленном на основе статистики поисковика недвижимости ЛУН.ua."- говорить о цифрах не имеет смысла.
Дело в том, что глава луны Андрей МимА не умеет пользоватся элементарной статистикой - жидко обосрался Андрей Мима когда заявил что в Киеве в 2017 ввели в эксплуатацию 33 тыс. квартир. А реально ввели в эксплуатацию 28.4 тысячи квартир.
Поэтому бы предпочёл рассмотреть заявления о росте на цифрах бомбера. Согласны?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 13:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zahar_ написав:
  kingkongovets написав:Долларовые цены на жилье продолжают расти

Если рассматривать динамику цен в долларах США (по курсу межбанка), то средняя стоимость кв. м. в Киеве по итогу апреля составила 840$. В американской валюте цены стабильно растут с начала года (с 780$ в январе).

В конце четвертого месяца прошлого года средняя стоимость квадрата в новостройке в столице составляла 830$. Минимальная цена на квадрат в Киеве к нынешнему маю — 590$ (в апреле 2017-ого она составляла 550$).

Эконом-класс в пересчете на валюту достиг уровня 690$, средний показатель для комфорт-класса остановился на отметке 770$, бизнес-класс — 1310$, а элит — 2010$.

Сравним эти показатели с прошлогодними (учитываем, что покупка USD на межбанке в начале мая-2017 была на уровне 26,48 грн). Средняя цена на квадратный метр в эконом-классе составляла тогда 650$, в комфорте — 680$ (изменение — плюс 90$, для квартиры в 50 кв. м. это равняется удорожанию на 4500$ или на 13,2%), бизнес — 1190 (плюс 120$), а в элит-классе — 2050$


Зображення

https://3m2.kiev.ua/stati/poslednie_nov ... ayut_rasti

зы: в комментарии призываются "авторитетные эксперты" с их бессмертным хитом "валюта кржн - доллар" :mrgreen:

Понимаете ли коллега, я Вам как финансист финансисту скажу что прочитав -"подготовленном на основе статистики поисковика недвижимости ЛУН.ua."- говорить о цифрах не имеет смысла.
Дело в том, что глава луны Андрей МимА не умеет пользоватся элементарной статистикой - жидко обосрался Андрей Мима когда заявил что в Киеве в 2017 ввели в эксплуатацию 33 тыс. квартир. А реально ввели в эксплуатацию 28.4 тысячи квартир.
Поэтому бы предпочёл рассмотреть заявления о росте на цифрах бомбера. Согласны?


Как хвинансисту вам должно было бы быть понятно, что достаточно сильная ревальвация гривны с начала года поднимет долларовые цены той же первички, безо всякого луна, домиков и бомбера
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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