Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:Долларовые цены на жилье продолжают расти
Если рассматривать динамику цен в долларах США (по курсу межбанка), то средняя стоимость кв. м. в Киеве по итогу апреля составила 840$. В американской валюте цены стабильно растут с начала года (с 780$ в январе).
В конце четвертого месяца прошлого года средняя стоимость квадрата в новостройке в столице составляла 830$. Минимальная цена на квадрат в Киеве к нынешнему маю — 590$ (в апреле 2017-ого она составляла 550$).
Эконом-класс в пересчете на валюту достиг уровня 690$, средний показатель для комфорт-класса остановился на отметке 770$, бизнес-класс — 1310$, а элит — 2010$.
Сравним эти показатели с прошлогодними (учитываем, что покупка USD на межбанке в начале мая-2017 была на уровне 26,48 грн). Средняя цена на квадратный метр в эконом-классе составляла тогда 650$, в комфорте — 680$ (изменение — плюс 90$, для квартиры в 50 кв. м. это равняется удорожанию на 4500$ или на 13,2%), бизнес — 1190 (плюс 120$), а в элит-классе — 2050$
зы: в комментарии призываются "авторитетные эксперты" с их бессмертным хитом "валюта кржн - доллар"
ККЦ На удивление, не так давно наши эксперты признали, что домкратом вниз летят только хрущики, кварталы неохрущей, поля и прочие ипе.ня еврик и патриотик. Считаю это если и не прорывом то позитивной тенденцией.
Faceless написав:Вот читаю с тапка, и вижу хроники зубожиння
Оффтоп он Фейслес, не далее как вчера очередной успешный таксист убера отправил к праотцам своих пассажиров. Ездят они сутки/двое наверное от баснословных прибылей. Давайте лучше уже про врозеточников/уборщиц. Оффтоп офф
kingkongovets написав:Долларовые цены на жилье продолжают расти
Если рассматривать динамику цен в долларах США (по курсу межбанка), то средняя стоимость кв. м. в Киеве по итогу апреля составила 840$. В американской валюте цены стабильно растут с начала года (с 780$ в январе).
В конце четвертого месяца прошлого года средняя стоимость квадрата в новостройке в столице составляла 830$. Минимальная цена на квадрат в Киеве к нынешнему маю — 590$ (в апреле 2017-ого она составляла 550$).
Эконом-класс в пересчете на валюту достиг уровня 690$, средний показатель для комфорт-класса остановился на отметке 770$, бизнес-класс — 1310$, а элит — 2010$.
Сравним эти показатели с прошлогодними (учитываем, что покупка USD на межбанке в начале мая-2017 была на уровне 26,48 грн). Средняя цена на квадратный метр в эконом-классе составляла тогда 650$, в комфорте — 680$ (изменение — плюс 90$, для квартиры в 50 кв. м. это равняется удорожанию на 4500$ или на 13,2%), бизнес — 1190 (плюс 120$), а в элит-классе — 2050$
зы: в комментарии призываются "авторитетные эксперты" с их бессмертным хитом "валюта кржн - доллар"
Понимаете ли коллега, я Вам как финансист финансисту скажу что прочитав -"подготовленном на основестатистики поисковика недвижимости ЛУН.ua."- говорить о цифрах не имеет смысла. Дело в том, что глава луны Андрей МимА не умеет пользоватся элементарной статистикой - жидко обосрался Андрей Мима когда заявил что в Киеве в 2017 ввели в эксплуатацию 33 тыс. квартир. А реально ввели в эксплуатацию 28.4 тысячи квартир. Поэтому бы предпочёл рассмотреть заявления о росте на цифрах бомбера. Согласны?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
kingkongovets написав:Долларовые цены на жилье продолжают расти
Если рассматривать динамику цен в долларах США (по курсу межбанка), то средняя стоимость кв. м. в Киеве по итогу апреля составила 840$. В американской валюте цены стабильно растут с начала года (с 780$ в январе).
В конце четвертого месяца прошлого года средняя стоимость квадрата в новостройке в столице составляла 830$. Минимальная цена на квадрат в Киеве к нынешнему маю — 590$ (в апреле 2017-ого она составляла 550$).
Эконом-класс в пересчете на валюту достиг уровня 690$, средний показатель для комфорт-класса остановился на отметке 770$, бизнес-класс — 1310$, а элит — 2010$.
Сравним эти показатели с прошлогодними (учитываем, что покупка USD на межбанке в начале мая-2017 была на уровне 26,48 грн). Средняя цена на квадратный метр в эконом-классе составляла тогда 650$, в комфорте — 680$ (изменение — плюс 90$, для квартиры в 50 кв. м. это равняется удорожанию на 4500$ или на 13,2%), бизнес — 1190 (плюс 120$), а в элит-классе — 2050$
зы: в комментарии призываются "авторитетные эксперты" с их бессмертным хитом "валюта кржн - доллар"
Понимаете ли коллега, я Вам как финансист финансисту скажу что прочитав -"подготовленном на основестатистики поисковика недвижимости ЛУН.ua."- говорить о цифрах не имеет смысла. Дело в том, что глава луны Андрей МимА не умеет пользоватся элементарной статистикой - жидко обосрался Андрей Мима когда заявил что в Киеве в 2017 ввели в эксплуатацию 33 тыс. квартир. А реально ввели в эксплуатацию 28.4 тысячи квартир. Поэтому бы предпочёл рассмотреть заявления о росте на цифрах бомбера. Согласны?
Как хвинансисту вам должно было бы быть понятно, что достаточно сильная ревальвация гривны с начала года поднимет долларовые цены той же первички, безо всякого луна, домиков и бомбера
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia