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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1022102310241025

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 817
Висота стель
4%
35
Гарний вигляд з вікон
9%
76
Гарні, "модні" МОПи
3%
21
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
172
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
64
Раціональне планування та метраж
16%
127
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
152
Якість будівництва
15%
124
Всього голосів : 817
Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 15:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ни при одном президенте, ни при одном правительстве не было такого острого ощущения бесперспективности для всей страны в целом , как при нынешнем президенте и при нынешнем правительстве.

Украинцы разочаровались в нынешнем президенте, который обманул ожидания людей и нанес обществу глубокую психологическую травму, учитывая что после майдана люди справедливо ожидали от Порошенко совсем другого поведения. Но не сложилось,- Петр Алексеевич оказался мелким политиком с извращенной нравственностью и войдет в историю Украины как герой романа А. Онищенко. Но еще печальнее , что после майдана на политическую арену не вышли новые, не связанные с нынешней коррумпировано элитой , лидеры, которые бы дали украинцам надежду на перемены к лучшему. Напротив, в шорт -листе кандидатов в президенты все те же: Тимошенко, Бойко, Ляшко, Рабинович, Порошенко и т.д. причем антирейтинги у всех колоссальные. Это и понятно- один хуже другого. К этому добавилась еще и разочарование Западом, исчезновение иррациональной веры в то , что Запад нам поможет. Это и есть бесперспективность!


Часть общества от безысходности стало массово покидать страну, часть - искать спасение в таких экзотических кандидатурах , как Вакарчук и Зеленский...
Tribeca
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 15:23

  Kangaro написав:Это маленькая подсказка для тех кто не знает как можно много денег заработать
Вот вам мой подарок от гуру финансов и короля успеха. Бесплатно

А что это, новый клоун появился.?
сірий
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 15:29

Ты себя в зеркало наконец то увидел?)
Kangaro
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 15:31

  сірий написав:
  Kangaro написав:Это маленькая подсказка для тех кто не знает как можно много денег заработать
Вот вам мой подарок от гуру финансов и короля успеха. Бесплатно

А что это, новый клоун появился.?

Я писал здесь 2 месяца назад что вложился на 30к долл в Акции аваль. И уже заработал 20% за два месяца. И это пассивный доход из одной из инвестиций. А ты сколько заработал за 2 месяца? Сравни и напиши кто клоун)
Kangaro
 
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