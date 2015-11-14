Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ни при одном президенте, ни при одном правительстве не было такого острого ощущения бесперспективности для всей страны в целом , как при нынешнем президенте и при нынешнем правительстве.
Украинцы разочаровались в нынешнем президенте, который обманул ожидания людей и нанес обществу глубокую психологическую травму, учитывая что после майдана люди справедливо ожидали от Порошенко совсем другого поведения. Но не сложилось,- Петр Алексеевич оказался мелким политиком с извращенной нравственностью и войдет в историю Украины как герой романа А. Онищенко. Но еще печальнее , что после майдана на политическую арену не вышли новые, не связанные с нынешней коррумпировано элитой , лидеры, которые бы дали украинцам надежду на перемены к лучшему. Напротив, в шорт -листе кандидатов в президенты все те же: Тимошенко, Бойко, Ляшко, Рабинович, Порошенко и т.д. причем антирейтинги у всех колоссальные. Это и понятно- один хуже другого. К этому добавилась еще и разочарование Западом, исчезновение иррациональной веры в то , что Запад нам поможет. Это и есть бесперспективность!
Часть общества от безысходности стало массово покидать страну, часть - искать спасение в таких экзотических кандидатурах , как Вакарчук и Зеленский...
Kangaro написав:Это маленькая подсказка для тех кто не знает как можно много денег заработать Вот вам мой подарок от гуру финансов и короля успеха. Бесплатно
А что это, новый клоун появился.?
Я писал здесь 2 месяца назад что вложился на 30к долл в Акции аваль. И уже заработал 20% за два месяца. И это пассивный доход из одной из инвестиций. А ты сколько заработал за 2 месяца? Сравни и напиши кто клоун)