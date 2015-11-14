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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 817
Висота стель
4%
35
Гарний вигляд з вікон
9%
76
Гарні, "модні" МОПи
3%
21
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
172
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
64
Раціональне планування та метраж
16%
127
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
152
Якість будівництва
15%
124
Всього голосів : 817
Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 15:54

  Kangaro написав:Эйрмакс не даст соврать) он щепитильно отслеживает мои инвест идеи но не разу не послушался)

В сад.
сірий
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 15:56

  сірий написав:
  Kangaro написав:Эйрмакс не даст соврать) он щепитильно отслеживает мои инвест идеи но не разу не послушался)

В сад.

Я так и знал, шо тебе нечего сказать)
То кто ещё тут клоун?)
Kangaro
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 15:57

  Kangaro написав:Я уже сбился с того количества Инвест идей которые я писал и реализовывал) и на всём я очень много заработал
- Евробонды (+40%)
- элитка ((12% в год)
- лайткоин ( покупал по 26 долл, сам посмотри цену)
- Акции европейских банков +30% за пол года
- Акции аваль +20% за 2 мес
И тд



Ты мой кумир!

Что сейчас делать будем?

Я кстати не понял, какая разница какой курс, когда в долларовые евробонды покупаешь?

Или у тебя деньги в гривне?
Tribeca
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 16:06

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baraka
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 16:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

У меня кстати создается впечатление что единственный профессиональный инвестор тут - это Риспект.

Не смотря на его специфическую манеру он реально заранее говорит куда вкладывается и результат всех его вложений ошеломительный.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 16:15

  Tribeca написав:У меня кстати создается впечатление что единственный профессиональный инвестор тут - это Риспект.

Не смотря на его специфическую манеру он реально заранее говорит куда вкладывается и результат всех его вложений ошеломительный.


куда перевести деньги за его бесценные консультации ? :)
baraka
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 16:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Срочно в ЛЕНТУ!! Трибеке ознакомиться СРОЧНО!! https://www.youtube.com/watch?v=0pmzgSOc9wY можно смотреть с 9 мин., а лучше все! :!:
rusramzik
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 16:20

  Tribeca написав:
  Kangaro написав:Я уже сбился с того количества Инвест идей которые я писал и реализовывал) и на всём я очень много заработал
- Евробонды (+40%)
- элитка ((12% в год)
- лайткоин ( покупал по 26 долл, сам посмотри цену)
- Акции европейских банков +30% за пол года
- Акции аваль +20% за 2 мес
И тд



Ты мой кумир!

Что сейчас делать будем?

Я кстати не понял, какая разница какой курс, когда в долларовые евробонды покупаешь?

Или у тебя деньги в гривне?

Евробонд я покупал за баксы. +40% доходность в баксах. Это идея 15-го года, уже отработана
Kangaro
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 16:23

  Tribeca написав:У меня кстати создается впечатление что единственный профессиональный инвестор тут - это Риспект.

Не смотря на его специфическую манеру он реально заранее говорит куда вкладывается и результат всех его вложений ошеломительный.

Я сегодня написал что делать на год вперёд стратегию. С практически 0 риском! Прочитай ее, осмысли, и сделай. Заработаешь много!
Kangaro
 
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