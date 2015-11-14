Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Kangaro написав:Я уже сбился с того количества Инвест идей которые я писал и реализовывал) и на всём я очень много заработал - Евробонды (+40%) - элитка ((12% в год) - лайткоин ( покупал по 26 долл, сам посмотри цену) - Акции европейских банков +30% за пол года - Акции аваль +20% за 2 мес И тд
Ты мой кумир!
Что сейчас делать будем?
Я кстати не понял, какая разница какой курс, когда в долларовые евробонды покупаешь?
Kangaro написав:Я уже сбился с того количества Инвест идей которые я писал и реализовывал) и на всём я очень много заработал - Евробонды (+40%) - элитка ((12% в год) - лайткоин ( покупал по 26 долл, сам посмотри цену) - Акции европейских банков +30% за пол года - Акции аваль +20% за 2 мес И тд
Ты мой кумир!
Что сейчас делать будем?
Я кстати не понял, какая разница какой курс, когда в долларовые евробонды покупаешь?
Или у тебя деньги в гривне?
Евробонд я покупал за баксы. +40% доходность в баксах. Это идея 15-го года, уже отработана