Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:Оранжевый-хит сезона МВА конечно не имею. ДМетАУ+Академия им.Яр.мудрого. И не на пятёрки. Какое падение по цене аренды будет к выборам по условной 37метровой круше к примеру? 7, 6 или 5кгрн будет стоить она через полтора года с минимальным ремонтом?
5000 грн максимум
Уня пока в бане засирает олх объявами с арендой на ПОХ за 1к по 5 тыс. гривен в месяц?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Tribeca написав: Чистые вложения на сегодня лишены смысла. Да никто вроде бы уже и не покупает? В этом году никто из форумчан не припомню чтобы купил.
Натаха ты после того как "пописяла" на поле американского фермера что-то забывчивой стала. Давеча флашмиго давал инфо что купил под инвестицию 1к хрущик на БВС за 14.6 куе. Хочет в 20 куе уложится и начать сдавать в ближайшее время. В общем твоей 1к в ЖК вонючка показана очередная дуля. А ты через 2 месяца уже будешь год как терпила.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Представитель лондонского клуба болельщиков «Ливерпуля» заявил, что фаны планируют обратиться в УЕФА из-за завышенных цен на жилье в день финала Лиги чемпионов в Киеве (26 мая).
В комментарии Daily Star Online, представитель фанов сообщил, что болельщики возмущены ценами, ведь их пытаются «надуть». «Они пытаются разорить людей … Я думаю, что УЕФА должен что-то сделать», — сказал он. Официальный клуб болельщиков «Ливерпуля», который базируется в Энфилде, заявил, что большинство фанатов «красных» не будут оставаться на ночлег в Киеве после матча. «Менеджерам недвижимости советовал бы взглянуть на большинство наших фанов — это рабочий класс, а не миллионеры. Поэтому я сомневаюсь, что они будут выбирать или даже смотреть на дорогие номера», — сообщил представитель официального клуба болельщиков» Ливерпуля «. Ожидается, что более 16000 поклонников «Ливерпуля» отправятся в Киев на финальный матч Лиги чемпионов, в котором сразятся мадридский «Реал» и английский «Ливерпуль».
Представитель лондонского клуба болельщиков «Ливерпуля» заявил, что фаны планируют обратиться в УЕФА из-за завышенных цен на жилье в день финала Лиги чемпионов в Киеве (26 мая).
В комментарии Daily Star Online, представитель фанов сообщил, что болельщики возмущены ценами, ведь их пытаются «надуть». «Они пытаются разорить людей … Я думаю, что УЕФА должен что-то сделать», — сказал он. Официальный клуб болельщиков «Ливерпуля», который базируется в Энфилде, заявил, что большинство фанатов «красных» не будут оставаться на ночлег в Киеве после матча. «Менеджерам недвижимости советовал бы взглянуть на большинство наших фанов — это рабочий класс, а не миллионеры. Поэтому я сомневаюсь, что они будут выбирать или даже смотреть на дорогие номера», — сообщил представитель официального клуба болельщиков» Ливерпуля «. Ожидается, что более 16000 поклонников «Ливерпуля» отправятся в Киев на финальный матч Лиги чемпионов, в котором сразятся мадридский «Реал» и английский «Ливерпуль».
Дык тоже мне бином ньютона открыли англичане - нам то давно изаесто какие хапуги в киеве лендлорды (что частные, что гостинничные)
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Kangaro написав:Я уже сбился с того количества Инвест идей которые я писал и реализовывал) и на всём я очень много заработал - Евробонды (+40%) - элитка ((12% в год) - лайткоин ( покупал по 26 долл, сам посмотри цену) - Акции европейских банков +30% за пол года - Акции аваль +20% за 2 мес И тд
"элитка" в этом списке явно лишняя, при том, что это наиболее затратная и геморная часть инвест-портфеля. Что и требовалось доказать.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США