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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1023102410251026

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 817
Висота стель
4%
35
Гарний вигляд з вікон
9%
76
Гарні, "модні" МОПи
3%
21
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
172
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
64
Раціональне планування та метраж
16%
127
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
152
Якість будівництва
15%
124
Всього голосів : 817
Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 19:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Сейчасне вижу смысла вообще вкладываться в КРЖН, абсолютно, разве что кому-то нужно сделать размен (любимые Захаром альтернативщики).

Чистые вложения на сегодня лишены смысла. Да никто вроде бы уже и не покупает? В этом году никто из форумчан не припомню чтобы купил.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 19:26

Поругайте Файна Таун, плиз. Агрументированно. Жена запала на планировки, сам не могу отбиться :). Цена, метро 2 км, длительная стройка приводил...
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 19:31

  Оранжевый-хит сезона написав:
  барабашов написав:Оранжевый-хит сезона
МВА конечно не имею. ДМетАУ+Академия им.Яр.мудрого. И не на пятёрки.
Какое падение по цене аренды будет к выборам по условной 37метровой круше к примеру?
7, 6 или 5кгрн будет стоить она через полтора года с минимальным ремонтом?

5000 грн максимум

Уня пока в бане засирает олх объявами с арендой на ПОХ за 1к по 5 тыс. гривен в месяц?

Зображення
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 19:38

  Tribeca написав:
Чистые вложения на сегодня лишены смысла. Да никто вроде бы уже и не покупает? В этом году никто из форумчан не припомню чтобы купил.

Натаха ты после того как "пописяла" на поле американского фермера что-то забывчивой стала.
Давеча флашмиго давал инфо что купил под инвестицию 1к хрущик на БВС за 14.6 куе. Хочет в 20 куе уложится и начать сдавать в ближайшее время.
В общем твоей 1к в ЖК вонючка показана очередная дуля.
А ты через 2 месяца уже будешь год как терпила.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 19:40

Финал Лиги чемпионов: на Киев пожалуются в УЕФА

Представитель лондонского клуба болельщиков «Ливерпуля» заявил, что фаны планируют обратиться в УЕФА из-за завышенных цен на жилье в день финала Лиги чемпионов в Киеве (26 мая).

В комментарии Daily Star Online, представитель фанов сообщил, что болельщики возмущены ценами, ведь их пытаются «надуть». «Они пытаются разорить людей … Я думаю, что УЕФА должен что-то сделать», — сказал он. Официальный клуб болельщиков «Ливерпуля», который базируется в Энфилде, заявил, что большинство фанатов «красных» не будут оставаться на ночлег в Киеве после матча.
«Менеджерам недвижимости советовал бы взглянуть на большинство наших фанов — это рабочий класс, а не миллионеры. Поэтому я сомневаюсь, что они будут выбирать или даже смотреть на дорогие номера», — сообщил представитель официального клуба болельщиков» Ливерпуля «.
Ожидается, что более 16000 поклонников «Ливерпуля» отправятся в Киев на финальный матч Лиги чемпионов, в котором сразятся мадридский «Реал» и английский «Ливерпуль».

https://antikor.com.ua/articles/236189-final_ligi_chempionov_na_kiev_pohalujutsja_v_uefa
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 20:05

  Mazay256 написав:Поругайте Файна Таун, плиз. Агрументированно. Жена запала на планировки, сам не могу отбиться :). Цена, метро 2 км, длительная стройка приводил...


нет перспектив роста (дорого и так), далеко от метро.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 20:06

  Вкладчик1234 написав:
Представитель лондонского клуба болельщиков «Ливерпуля» заявил, что фаны планируют обратиться в УЕФА из-за завышенных цен на жилье в день финала Лиги чемпионов в Киеве (26 мая).

В комментарии Daily Star Online, представитель фанов сообщил, что болельщики возмущены ценами, ведь их пытаются «надуть». «Они пытаются разорить людей … Я думаю, что УЕФА должен что-то сделать», — сказал он. Официальный клуб болельщиков «Ливерпуля», который базируется в Энфилде, заявил, что большинство фанатов «красных» не будут оставаться на ночлег в Киеве после матча.
«Менеджерам недвижимости советовал бы взглянуть на большинство наших фанов — это рабочий класс, а не миллионеры. Поэтому я сомневаюсь, что они будут выбирать или даже смотреть на дорогие номера», — сообщил представитель официального клуба болельщиков» Ливерпуля «.
Ожидается, что более 16000 поклонников «Ливерпуля» отправятся в Киев на финальный матч Лиги чемпионов, в котором сразятся мадридский «Реал» и английский «Ливерпуль».

https://antikor.com.ua/articles/236189-final_ligi_chempionov_na_kiev_pohalujutsja_v_uefa

Дык тоже мне бином ньютона открыли англичане - нам то давно изаесто какие хапуги в киеве лендлорды (что частные, что гостинничные) :?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 20:09

  Kangaro написав:Я уже сбился с того количества Инвест идей которые я писал и реализовывал) и на всём я очень много заработал
- Евробонды (+40%)
- элитка ((12% в год)
- лайткоин ( покупал по 26 долл, сам посмотри цену)
- Акции европейских банков +30% за пол года
- Акции аваль +20% за 2 мес
И тд

"элитка" в этом списке явно лишняя, при том, что это наиболее затратная и геморная часть инвест-портфеля. Что и требовалось доказать. :mrgreen:
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
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