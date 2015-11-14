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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1025102610271028>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 817
Висота стель
4%
35
Гарний вигляд з вікон
9%
76
Гарні, "модні" МОПи
3%
21
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
172
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
64
Раціональне планування та метраж
16%
127
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
152
Якість будівництва
15%
124
Всього голосів : 817
Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 20:50

  Kangaro написав:Элитка мне уже 2 года приносит 12% в год
И будет приносить всю жизнь
Так что теоретик, думай дальше)

Этого тебе даже на уплату алиментов не хватит. :mrgreen:
Кстати, на кого ты недвигу оформил?
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 20:56

  Эгоист написав:
  Kangaro написав:Элитка мне уже 2 года приносит 12% в год
И будет приносить всю жизнь
Так что теоретик, думай дальше)

Этого тебе даже на уплату алиментов не хватит. :mrgreen:
Кстати, на кого ты недвигу оформил?


ты меня с кем то путаешь)
у меня в семье все хорошо;)
Kangaro
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 21:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Эгоист написав:Кстати, на кого ты недвигу оформил?

на мне ничего нет. даже машина не на мне
Kangaro
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 21:06

  BIGor написав:
  Tribeca написав:Сейчасне вижу смысла вообще вкладываться в КРЖН, абсолютно, разве что кому-то нужно сделать размен (любимые Захаром альтернативщики).

Чистые вложения на сегодня лишены смысла. Да никто вроде бы уже и не покупает? В этом году никто из форумчан не припомню чтобы купил.

Вроде ж говорят что в стране все супер, зарплаты ракетой вверх, даже гастарбайтеры с куриной фабрики могут накопить на квартиру в Киеве за 1,5 года. Думаю, скупают втихаря.



Рост от дна уже отыграл все позитивные факторы (факторов позитивных не много, поэтому и рост небольшой),
А вот негатив накапливается, так сказать черные лебеди сбиваются в стаи.

Если не купил по ценам 2015-2016, то сейчас смысла покупать уже нету.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 21:07

  Kangaro написав:
  Эгоист написав:Кстати, на кого ты недвигу оформил?

на мне ничего нет. даже машина не на мне

Вор в законе или задолжал кому? :mrgreen:
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 21:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Tribeca написав:Если не купил по ценам 2015-2016, то сейчас смысла покупать уже нету.

интересно, будут ли еще такие цены? то окно возможностей давно закрыто
Kangaro
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 21:08

  Эгоист написав:
  Kangaro написав:
  Эгоист написав:Кстати, на кого ты недвигу оформил?

на мне ничего нет. даже машина не на мне

Вор в законе или задолжал кому? :mrgreen:

грамотное распределение активов. в нашей стране это пункт номер 1
Kangaro
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 21:10

  Kangaro написав:
  Tribeca написав:Если не купил по ценам 2015-2016, то сейчас смысла покупать уже нету.

интересно, будут ли еще такие цены? то окно возможностей давно закрыто


Пожалуй и доллар ПА33 не отыграет упущенных возможностей.
remark
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 21:12

  remark написав:
  Kangaro написав:
  Tribeca написав:Если не купил по ценам 2015-2016, то сейчас смысла покупать уже нету.

интересно, будут ли еще такие цены? то окно возможностей давно закрыто


Пожалуй и доллар ПА33 не отыграет упущенных возможностей.



Ребята, 2019-2020 годы преподнесут нам немало сюрпризов
Tribeca
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 21:12

  remark написав:
  Kangaro написав:
  Tribeca написав:Если не купил по ценам 2015-2016, то сейчас смысла покупать уже нету.

интересно, будут ли еще такие цены? то окно возможностей давно закрыто


Пожалуй и доллар ПА33 не отыграет упущенных возможностей.

я єтими возможностями воскольковался на весь кэш
и не жалею
Kangaro
 
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