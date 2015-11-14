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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 06 тра, 2018 20:50
Kangaro написав:
Элитка мне уже 2 года приносит 12% в год
И будет приносить всю жизнь
Так что теоретик, думай дальше)
Этого тебе даже на уплату алиментов не хватит.
Кстати, на кого ты недвигу оформил?
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Додано: Нед 06 тра, 2018 20:56
Эгоист написав: Kangaro написав:
Элитка мне уже 2 года приносит 12% в год
И будет приносить всю жизнь
Так что теоретик, думай дальше)
Этого тебе даже на уплату алиментов не хватит.
Кстати, на кого ты недвигу оформил?
ты меня с кем то путаешь)
у меня в семье все хорошо;)
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Kangaro
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Додано: Нед 06 тра, 2018 21:00
Эгоист написав:
Кстати, на кого ты недвигу оформил?
на мне ничего нет. даже машина не на мне
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Kangaro
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Додано: Нед 06 тра, 2018 21:06
BIGor написав: Tribeca написав:
Сейчасне вижу смысла вообще вкладываться в КРЖН, абсолютно, разве что кому-то нужно сделать размен (любимые Захаром альтернативщики).
Чистые вложения на сегодня лишены смысла. Да никто вроде бы уже и не покупает? В этом году никто из форумчан не припомню чтобы купил.
Вроде ж говорят что в стране все супер, зарплаты ракетой вверх, даже гастарбайтеры с куриной фабрики могут накопить на квартиру в Киеве за 1,5 года. Думаю, скупают втихаря.
Рост от дна уже отыграл все позитивные факторы (факторов позитивных не много, поэтому и рост небольшой),
А вот негатив накапливается, так сказать черные лебеди сбиваются в стаи.
Если не купил по ценам 2015-2016, то сейчас смысла покупать уже нету.
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Tribeca
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Додано: Нед 06 тра, 2018 21:07
Kangaro написав: Эгоист написав:
Кстати, на кого ты недвигу оформил?
на мне ничего нет. даже машина не на мне
Вор в законе или задолжал кому?
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Додано: Нед 06 тра, 2018 21:08
Tribeca написав:
Если не купил по ценам 2015-2016, то сейчас смысла покупать уже нету.
интересно, будут ли еще такие цены? то окно возможностей давно закрыто
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Kangaro
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Додано: Нед 06 тра, 2018 21:08
Эгоист написав: Kangaro написав: Эгоист написав:
Кстати, на кого ты недвигу оформил?
на мне ничего нет. даже машина не на мне
Вор в законе или задолжал кому?
грамотное распределение активов. в нашей стране это пункт номер 1
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Kangaro
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Додано: Нед 06 тра, 2018 21:10
Kangaro написав: Tribeca написав:
Если не купил по ценам 2015-2016, то сейчас смысла покупать уже нету.
интересно, будут ли еще такие цены? то окно возможностей давно закрыто
Пожалуй и доллар ПА33 не отыграет упущенных возможностей.
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remark
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Додано: Нед 06 тра, 2018 21:12
remark написав: Kangaro написав: Tribeca написав:
Если не купил по ценам 2015-2016, то сейчас смысла покупать уже нету.
интересно, будут ли еще такие цены? то окно возможностей давно закрыто
Пожалуй и доллар ПА33 не отыграет упущенных возможностей.
Ребята, 2019-2020 годы преподнесут нам немало сюрпризов
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Tribeca
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Додано: Нед 06 тра, 2018 21:12
remark написав: Kangaro написав: Tribeca написав:
Если не купил по ценам 2015-2016, то сейчас смысла покупать уже нету.
интересно, будут ли еще такие цены? то окно возможностей давно закрыто
Пожалуй и доллар ПА33 не отыграет упущенных возможностей.
я єтими возможностями воскольковался на весь кэш
и не жалею
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Kangaro
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