я єтими возможностями воскольковался на весь кэш
и не жалею[/quote]
Респект, вы успешный инвестор, пора писать книги об инвестировании.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 06 тра, 2018 21:16
я єтими возможностями воскольковался на весь кэш
и не жалею[/quote]
Респект, вы успешный инвестор, пора писать книги об инвестировании.
Додано: Нед 06 тра, 2018 21:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Американцы смотрят как на лохов на тех, кто у нас выплачивают полную стоимость за котлованы.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Нед 06 тра, 2018 21:22
Пешком до метро далеко. Если на транспорте - в час пик до Нивок вечная пробка.
Сама по себе красная ветка самая заргуженная.
Если так нравятся планировки и концепция - то лучше уж Республика.
По большому счету в монолите можно покупать только площать, выноси все стены и делай как нравится.
Додано: Нед 06 тра, 2018 21:27
говорят, что всего лишь бухгалтер, если мазду сменил на посвежее, но б***, то как же она может быть на украинца записана?
кстати рассказывали историю экс-депутата, вроде оружием занимался, землей, у того реально было много, но записано на женку. теперь оно вроде и есть, но какбы и нет- развестись не может, заказать тоже- дети общие.
Востаннє редагувалось antonivs3 в Нед 06 тра, 2018 21:33, всього редагувалось 3 разів.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Нед 06 тра, 2018 21:29
только у меня такое ощущение что с этой учетки обычно пишет оператор "инна"?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Нед 06 тра, 2018 21:38
какие алименты- идеал пока что не найден.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Нед 06 тра, 2018 21:39
Да местным женатикам вообще не позавидуешь. Женись на иностранке, так хоть будешь знать за что ты страдаешь - за гражданство нормальной страны, которое порой не один лям стоит.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Нед 06 тра, 2018 21:43
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