RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1025102610271028

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 817
Висота стель
4%
35
Гарний вигляд з вікон
9%
76
Гарні, "модні" МОПи
3%
21
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
172
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
64
Раціональне планування та метраж
16%
127
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
152
Якість будівництва
15%
124
Всього голосів : 817
Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 21:16

  Kangaro написав:
  remark написав:
  Kangaro написав:Если не купил по ценам 2015-2016, то сейчас смысла покупать уже нету.

интересно, будут ли еще такие цены? то окно возможностей давно закрыто


Пожалуй и доллар ПА33 не отыграет упущенных возможностей.

я єтими возможностями воскольковался на весь кэш
и не жалею[/quote]

Респект, вы успешный инвестор, пора писать книги об инвестировании.
remark
 
Повідомлень: 279
З нами з: 25.12.15
Подякував: 93 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 21:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Американцы смотрят как на лохов на тех, кто у нас выплачивают полную стоимость за котлованы. :mrgreen:
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
Повідомлень: 3190
З нами з: 22.08.16
Подякував: 62 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 21:22

  Mazay256 написав:Поругайте Файна Таун, плиз. Агрументированно. Жена запала на планировки, сам не могу отбиться :). Цена, метро 2 км, длительная стройка приводил...


Пешком до метро далеко. Если на транспорте - в час пик до Нивок вечная пробка.
Сама по себе красная ветка самая заргуженная.
Если так нравятся планировки и концепция - то лучше уж Республика.

По большому счету в монолите можно покупать только площать, выноси все стены и делай как нравится.
Alex6
 
Повідомлень: 334
З нами з: 19.12.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 21:27

  Эгоист написав:
  Kangaro написав:
  Эгоист написав:Кстати, на кого ты недвигу оформил?

на мне ничего нет. даже машина не на мне

Вор в законе или задолжал кому? :mrgreen:

говорят, что всего лишь бухгалтер, если мазду сменил на посвежее, но б***, то как же она может быть на украинца записана?
кстати рассказывали историю экс-депутата, вроде оружием занимался, землей, у того реально было много, но записано на женку. теперь оно вроде и есть, но какбы и нет- развестись не может, заказать тоже- дети общие.
Востаннє редагувалось antonivs3 в Нед 06 тра, 2018 21:33, всього редагувалось 3 разів.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1220
З нами з: 07.08.17
Подякував: 538 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 21:29

  innamax2008 написав:Ні, взагалі то, мене Максимом звати. А то, що людина продала спадщину та поїла чоронї ікри(кав'яру), злітала на Мальдіви та Канари то нормально, краще ніж здавати її і не мати коштів з аренди на той же Єгипет, бо вони б проїдались. Є кеш живи в задоволення. Не можна відкладати життя на потім. Бо того потім може не бути, а спадкоємці кешуху самі собі мають заробити.

только у меня такое ощущение что с этой учетки обычно пишет оператор "инна"? :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 9550
З нами з: 05.06.13
Подякував: 412 раз.
Подякували: 875 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 21:38

  Эгоист написав:Этого тебе даже на уплату алиментов не хватит. :mrgreen:
Кстати, на кого ты недвигу оформил?

какие алименты- идеал пока что не найден.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1220
З нами з: 07.08.17
Подякував: 538 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 21:39

  antonivs3 написав:говорят, что всего лишь бухгалтер, если мазду сменил на посвежее, но б***, то как же она может быть на украинца записана?
кстати рассказывали историю экс-депутата, вроде оружием занимался, землей, у того реально было много, но записано на женку. теперь оно вроде и есть, но какбы и нет- развестись не может, заказать тоже- дети общие.

Да местным женатикам вообще не позавидуешь. Женись на иностранке, так хоть будешь знать за что ты страдаешь - за гражданство нормальной страны, которое порой не один лям стоит. :mrgreen:
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
Повідомлень: 3190
З нами з: 22.08.16
Подякував: 62 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 21:43

  Tribeca написав:

Ребята, 2019-2020 годы преподнесут нам немало сюрпризов

...и новые возможности.
Поэтому я и писал про валютные Овгз
Kangaro
 
Повідомлень: 36
З нами з: 23.04.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 21:53

  Эгоист написав:
  Kangaro написав:
  Эгоист написав:Кстати, на кого ты недвигу оформил?

на мне ничего нет. даже машина не на мне

Вор в законе или задолжал кому? :mrgreen:

а может просто эгоист??? :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 9550
З нами з: 05.06.13
Подякував: 412 раз.
Подякували: 875 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 22:38

  Эгоист написав:
  Kangaro написав:Я уже сбился с того количества Инвест идей которые я писал и реализовывал) и на всём я очень много заработал
- Евробонды (+40%)
- элитка ((12% в год)
- лайткоин ( покупал по 26 долл, сам посмотри цену)
- Акции европейских банков +30% за пол года
- Акции аваль +20% за 2 мес
И тд

"элитка" в этом списке явно лишняя, при том, что это наиболее затратная и геморная часть инвест-портфеля. Что и требовалось доказать. :mrgreen:

Смотря, какой горизонт вложения.
Если в длинную, то хорошая доходность
Вспомните, сколько после Майдана продержался долларовый депо по 10-12?
Iskander
 
Повідомлень: 370
З нами з: 26.11.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1025102610271028
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1068, 1069, 1070
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10698 1940136
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 тра, 2018 18:25
Tribeca
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 22980
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07
Когда возобновится рост цен на недвижимость в Киеве 1 ... 26, 27, 28
antey1969 » Суб 14 лис, 2015 13:29
272 99716
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 жов, 2017 17:38
sergiys2015

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
БМ БАНК (4845)
07.05.2018 00:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.