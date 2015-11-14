Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Kangaro написав:Я уже сбился с того количества Инвест идей которые я писал и реализовывал) и на всём я очень много заработал - Евробонды (+40%) - элитка ((12% в год) - лайткоин ( покупал по 26 долл, сам посмотри цену) - Акции европейских банков +30% за пол года - Акции аваль +20% за 2 мес И тд
"элитка" в этом списке явно лишняя, при том, что это наиболее затратная и геморная часть инвест-портфеля. Что и требовалось доказать.
Смотря, какой горизонт вложения. Если в длинную, то хорошая доходность Вспомните, сколько после Майдана продержался долларовый депо по 10-12?
Mazay256 написав:Поругайте Файна Таун, плиз. Агрументированно. Жена запала на планировки, сам не могу отбиться . Цена, метро 2 км, длительная стройка приводил...
нет перспектив роста (дорого и так), далеко от метро.
В смысле, перспективы роста цены в будущем? Сомнительный аргумент, нужно для себя. Сроки тоже не горят, свое жилье в Киеве есть. Метро - да, железный довод. Нужно что-то убойное. У кана там часом проблем нет?
Насчёт - "У кана там часом проблем нет?"- может и есть. Кан получил возможность там строить после принятия КМР тамошнего ДПТ. Сейчас прокуратура через суд пытается отменить часть принятых КМР ДПТ, которые нарушают ДЕЙСТВУЮЩИЙ Генплан Киева 2020. Если там есть ДПТ по Нивкам где КАН строит ФТ у вас появится аргумент.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.