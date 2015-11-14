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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1025102610271028>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 817
Висота стель
4%
35
Гарний вигляд з вікон
9%
76
Гарні, "модні" МОПи
3%
21
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
172
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
64
Раціональне планування та метраж
16%
127
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
152
Якість будівництва
15%
124
Всього голосів : 817
Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 21:06

  BIGor написав:
  Tribeca написав:Сейчасне вижу смысла вообще вкладываться в КРЖН, абсолютно, разве что кому-то нужно сделать размен (любимые Захаром альтернативщики).

Чистые вложения на сегодня лишены смысла. Да никто вроде бы уже и не покупает? В этом году никто из форумчан не припомню чтобы купил.

Вроде ж говорят что в стране все супер, зарплаты ракетой вверх, даже гастарбайтеры с куриной фабрики могут накопить на квартиру в Киеве за 1,5 года. Думаю, скупают втихаря.



Рост от дна уже отыграл все позитивные факторы (факторов позитивных не много, поэтому и рост небольшой),
А вот негатив накапливается, так сказать черные лебеди сбиваются в стаи.

Если не купил по ценам 2015-2016, то сейчас смысла покупать уже нету.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 21:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Tribeca написав:Если не купил по ценам 2015-2016, то сейчас смысла покупать уже нету.

интересно, будут ли еще такие цены? то окно возможностей давно закрыто
Kangaro
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 21:10

  Kangaro написав:
  Tribeca написав:Если не купил по ценам 2015-2016, то сейчас смысла покупать уже нету.

интересно, будут ли еще такие цены? то окно возможностей давно закрыто


Пожалуй и доллар ПА33 не отыграет упущенных возможностей.
remark
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 21:12

  remark написав:
  Kangaro написав:
  Tribeca написав:Если не купил по ценам 2015-2016, то сейчас смысла покупать уже нету.

интересно, будут ли еще такие цены? то окно возможностей давно закрыто


Пожалуй и доллар ПА33 не отыграет упущенных возможностей.



Ребята, 2019-2020 годы преподнесут нам немало сюрпризов
Tribeca
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 21:12

  remark написав:
  Kangaro написав:
  Tribeca написав:Если не купил по ценам 2015-2016, то сейчас смысла покупать уже нету.

интересно, будут ли еще такие цены? то окно возможностей давно закрыто


Пожалуй и доллар ПА33 не отыграет упущенных возможностей.

я єтими возможностями воскольковался на весь кэш
и не жалею
Kangaro
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 21:16

  Kangaro написав:
  remark написав:
  Kangaro написав:Если не купил по ценам 2015-2016, то сейчас смысла покупать уже нету.

интересно, будут ли еще такие цены? то окно возможностей давно закрыто


Пожалуй и доллар ПА33 не отыграет упущенных возможностей.

я єтими возможностями воскольковался на весь кэш
и не жалею[/quote]

Респект, вы успешный инвестор, пора писать книги об инвестировании.
remark
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 21:22

  Mazay256 написав:Поругайте Файна Таун, плиз. Агрументированно. Жена запала на планировки, сам не могу отбиться :). Цена, метро 2 км, длительная стройка приводил...


Пешком до метро далеко. Если на транспорте - в час пик до Нивок вечная пробка.
Сама по себе красная ветка самая заргуженная.
Если так нравятся планировки и концепция - то лучше уж Республика.

По большому счету в монолите можно покупать только площать, выноси все стены и делай как нравится.
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 21:43

  Tribeca написав:

Ребята, 2019-2020 годы преподнесут нам немало сюрпризов

...и новые возможности.
Поэтому я и писал про валютные Овгз
Kangaro
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 22:38

  Эгоист написав:
  Kangaro написав:Я уже сбился с того количества Инвест идей которые я писал и реализовывал) и на всём я очень много заработал
- Евробонды (+40%)
- элитка ((12% в год)
- лайткоин ( покупал по 26 долл, сам посмотри цену)
- Акции европейских банков +30% за пол года
- Акции аваль +20% за 2 мес
И тд

"элитка" в этом списке явно лишняя, при том, что это наиболее затратная и геморная часть инвест-портфеля. Что и требовалось доказать. :mrgreen:

Смотря, какой горизонт вложения.
Если в длинную, то хорошая доходность
Вспомните, сколько после Майдана продержался долларовый депо по 10-12?
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 06:22

  Mazay256 написав:
  trololo написав:
  Mazay256 написав:Поругайте Файна Таун, плиз. Агрументированно. Жена запала на планировки, сам не могу отбиться :). Цена, метро 2 км, длительная стройка приводил...


нет перспектив роста (дорого и так), далеко от метро.


В смысле, перспективы роста цены в будущем? Сомнительный аргумент, нужно для себя. Сроки тоже не горят, свое жилье в Киеве есть. Метро - да, железный довод. Нужно что-то убойное. У кана там часом проблем нет? :)

Насчёт - "У кана там часом проблем нет?"- может и есть.
Кан получил возможность там строить после принятия КМР тамошнего ДПТ. Сейчас прокуратура через суд пытается отменить часть принятых КМР ДПТ, которые нарушают ДЕЙСТВУЮЩИЙ Генплан Киева 2020. Если там есть ДПТ по Нивкам где КАН строит ФТ у вас появится аргумент.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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