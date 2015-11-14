Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Tribeca написав:Если не купил по ценам 2015-2016, то сейчас смысла покупать уже нету.
интересно, будут ли еще такие цены? то окно возможностей давно закрыто
Шота "инвестор" КАНГАРО в трёх соснах заблудился? То говорит что гривна сильно гепнится, то что "окно возможностей" 2015 закрылось. Если гривна уйдёт в крутое пике то долларовые цены "окна возможностей" 2015 станут выше долларовых цен нынешнего крутого гривневого пике.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.