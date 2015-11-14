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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1025102610271028

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 817
Висота стель
4%
35
Гарний вигляд з вікон
9%
76
Гарні, "модні" МОПи
3%
21
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
172
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
64
Раціональне планування та метраж
16%
127
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
152
Якість будівництва
15%
124
Всього голосів : 817
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 06:40

  Kangaro написав:
  Tribeca написав:Если не купил по ценам 2015-2016, то сейчас смысла покупать уже нету.

интересно, будут ли еще такие цены? то окно возможностей давно закрыто

Шота "инвестор" КАНГАРО в трёх соснах заблудился?
То говорит что гривна сильно гепнится, то что "окно возможностей" 2015 закрылось.
Если гривна уйдёт в крутое пике то долларовые цены "окна возможностей" 2015 станут выше долларовых цен нынешнего крутого гривневого пике.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 08:00

  Tribeca написав:

Ребята, 2019-2020 годы преподнесут нам немало сюрпризов

Если Гарант каким-то блатным трюком удержит власть, то следующая пятилетка будет просто полна "сюрпризов". Если власть сменится, черные нежданчики вскроются даже там, где и не предполагалось.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 08:15

  antey1969 написав:
  Tribeca написав:

Ребята, 2019-2020 годы преподнесут нам немало сюрпризов

Если Гарант каким-то блатным трюком удержит власть, то следующая пятилетка будет просто полна "сюрпризов". Если власть сменится, черные нежданчики вскроются даже там, где и не предполагалось.


Блатной у нас только Захар - на фене пишет.
А з приводу Петра Олексійовича можна не сумніватися - все буде ок.

Зи. Всіх з новим коротким тижнем боліііііі.
Все буде не так як Ви хочете - ймовірність більше 50%
Якби трапилось навіть 3% тої х..ні якої Ви і Ваша братія пише, ми б вже навіть не існували.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Первый
 
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