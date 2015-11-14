Додано: Пон 07 тра, 2018 09:07

А що не так з моїм постом і так з прекрасним постом любителя совка?



Блатний це ж до Захара, а не до Президента.



Да і якби справдилися прогнози антея і ко то нам би вже давно був пісець.

Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:

Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!