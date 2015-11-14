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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1026102710281029>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 822
Висота стель
4%
35
Гарний вигляд з вікон
9%
77
Гарні, "модні" МОПи
3%
21
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
173
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
64
Раціональне планування та метраж
16%
128
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
153
Якість будівництва
15%
125
Всього голосів : 822
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 06:40

  Kangaro написав:
  Tribeca написав:Если не купил по ценам 2015-2016, то сейчас смысла покупать уже нету.

интересно, будут ли еще такие цены? то окно возможностей давно закрыто

Шота "инвестор" КАНГАРО в трёх соснах заблудился?
То говорит что гривна сильно гепнится, то что "окно возможностей" 2015 закрылось.
Если гривна уйдёт в крутое пике то долларовые цены "окна возможностей" 2015 станут выше долларовых цен нынешнего крутого гривневого пике.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 08:00

  Tribeca написав:

Ребята, 2019-2020 годы преподнесут нам немало сюрпризов

Если Гарант каким-то блатным трюком удержит власть, то следующая пятилетка будет просто полна "сюрпризов". Если власть сменится, черные нежданчики вскроются даже там, где и не предполагалось.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 09:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Mazay256 написав:оругайте Файна Таун, плиз. Агрументированно. Жена запала на планировки, сам не могу отбиться :). Цена, метро 2 км, длительная стройка приводил...

Отстойные планировки. Мелкие комнаты по 10-12 метров, даже в трёшке. Это хуже , чем в хруще. Это значит, что при наличии 2-х детей каждому надо по комнате. Зато кухня 25-30 метров, неясно зачем. Перегородки-пенобетон? Будете переговариваться с соседями по квартире. Проект рассчитан на 8 лет строительства. полжизни будете на стройке жить. Проектом предусмотрено расширение ул. Щербакова. куда??? Если сносить хрущи первого ряда, то эта стройка затянется на 15 лет и просто будет отсутствие движения по улице на долгий период, а не пробки.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 09:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А що не так з моїм постом і так з прекрасним постом любителя совка?

Блатний це ж до Захара, а не до Президента.

Да і якби справдилися прогнози антея і ко то нам би вже давно був пісець.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 09:15

Первый
Гы. Вам надо чётче высказывать свои мысли.
Много значительно высказываться тута может только хвинансист фейслесс.
Востаннє редагувалось zahar_ в Пон 07 тра, 2018 09:39, всього редагувалось 2 разів.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 09:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Всех поздравляю с 4-х месячным непрерывным падением индекса Домика.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 09:36

  Оранжевый-хит сезона написав:Всех поздравляю с 4-х месячным непрерывным падением индекса Домика.

Уня, чтоб нормально жить в мире, нужно заработать 10 лямов зелени. А ты чем страдаешь?
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 09:41

  Первый написав:Да і якби справдилися прогнози антея і ко то нам би вже давно був пісець.

У антея нормальні прогнози. Особливо до динаміці цін на КРЖН.
Він давав прогноз що 1к хрущі будуть по 15 куо.
Флашміго купив 1к хрущна БВС за 14.6 куо.
Як бачимо прогноз антея справдився, але заявленого вами "пісець" не спостерігається.
Тщательнєє вам надо с оцінками. Тщательнєє.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 09:46

  Оранжевый-хит сезона написав:Всех поздравляю с 4-х месячным непрерывным падением индекса Домика.

Приличные экперты на фуфел динамику от домика давно не сморят.
Обосравшийся виталий котенко со своим "ростом" в 2017 хочет востановить реноме домика рисуя нынче стремительное падение?
Ни читайте фуфел от виталия котенко.
Смотрите динамику на бомбере, против которого рылы, похоже, начали дискриминационную компанию.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 09:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

День добрый, экспертам РН.
Прошу посоветовать, касательно +/- данной квартиры:
https://megamakler.com.ua/kiev/3606845/

Возможно есть аналоги в ценовом сегменте 100к +- 5к?
Важно: год постройки от 2005-2010, метраж, рациональная планировка, адекватный район возле метро (в идеале, конечно, прицентральные).
Помню в этом же ЖК продавалась квартира за 85к на 115 кв.м. без отделки, но недели 2-3 назад ее сняли с сайта. Возможно купили или решили подождать с продажей.
Любопытный
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