Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Возможно есть аналоги в ценовом сегменте 100к +- 5к? Важно: год постройки от 2005-2010, метраж, рациональная планировка, адекватный район возле метро (в идеале, конечно, прицентральные). Помню в этом же ЖК продавалась квартира за 85к на 115 кв.м. без отделки, но недели 2-3 назад ее сняли с сайта. Возможно купили или решили подождать с продажей.
В здравом уме там покупать нестоит. Вы точно не Респект00?
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