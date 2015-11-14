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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1026102710281029

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 822
Висота стель
4%
35
Гарний вигляд з вікон
9%
77
Гарні, "модні" МОПи
3%
21
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
173
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
64
Раціональне планування та метраж
16%
128
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
153
Якість будівництва
15%
125
Всього голосів : 822
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 09:54

  Любопытный написав:День добрый, экспертам РН.
Прошу посоветовать, касательно +/- данной квартиры:
https://megamakler.com.ua/kiev/3606845/

Возможно есть аналоги в ценовом сегменте 100к +- 5к?
Важно: год постройки от 2005-2010, метраж, рациональная планировка, адекватный район возле метро (в идеале, конечно, прицентральные).
Помню в этом же ЖК продавалась квартира за 85к на 115 кв.м. без отделки, но недели 2-3 назад ее сняли с сайта. Возможно купили или решили подождать с продажей.

В здравом уме там покупать нестоит.
Вы точно не Респект00?
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