Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Спасибо, услышал. Что касается комфорта жизни в этом недоселебрети доме - не до конца согласен. Снимаю в ЖК Короне квартиру уже год и, честно говоря, мне нравится. Можете называть меня мазохистом или чересчур "сокеабле", но это сугубо личное.
А какие есть альтернативы? Сориентируйте, пожалуйста, т.к. Кроме жизни на Дегтяревской 6, Пчелки 2 и этой Короне, не имею опыта. На ВДНХ и Оболонь все яростно надрачивают, но хороших домов в районе 750-1000 долл. за кв.м. я не знаю.
4 063 миллионера задекларировали полученные в 2017 доходы, - ГФС По сравнению с соответствующим периодом прошлого года количество нынешних миллионеров выросло на 16%, или на 559 человек. Среди возрастной категории от 30 до 45 лет - 1 605 миллионеров, до 30 лет - 188
Продается просторная двухуровневая 4-комн. квартира в Святошинском районе по ул. Краснова 17. Общей площадью 164 кв.м Комнаты раздельные. Квартира расположена на 2 этаже 17-ти этажного кирпичного дома. ................................ Отдельно, с входом со двора (помещение смежное нижнему уровню), оборудована холодная кладовая, для хранения велосипеда, хоз. инвентаря, автозапчастей. Рядом с домом расположены: общеобразовательная гимназия и средняя школа, детские садики, супермаркеты и ТРЦ. музыкальная школа. До метро Житомирской 600 метров. Торг!
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Kangaro написав:4 063 миллионера задекларировали полученные в 2017 доходы, - ГФС По сравнению с соответствующим периодом прошлого года количество нынешних миллионеров выросло на 16%, или на 559 человек. Среди возрастной категории от 30 до 45 лет - 1 605 миллионеров, до 30 лет - 188
Как раз увеличение на индекс инфляции.
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