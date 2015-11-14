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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1026102710281029

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 822
Висота стель
4%
35
Гарний вигляд з вікон
9%
77
Гарні, "модні" МОПи
3%
21
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
173
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
64
Раціональне планування та метраж
16%
128
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
153
Якість будівництва
15%
125
Всього голосів : 822
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 10:16

  antey1969 написав:
  Tribeca написав:

Ребята, 2019-2020 годы преподнесут нам немало сюрпризов

Если Гарант каким-то блатным трюком удержит власть, то следующая пятилетка будет просто полна "сюрпризов". Если власть сменится, черные нежданчики вскроются даже там, где и не предполагалось.

Никаких блатных трюков. Путем всенародного голосования ответственных граждан. Надеюсь, что в один тур.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 10:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Спасибо, услышал.
Что касается комфорта жизни в этом недоселебрети доме - не до конца согласен. Снимаю в ЖК Короне квартиру уже год и, честно говоря, мне нравится. Можете называть меня мазохистом или чересчур "сокеабле", но это сугубо личное.

А какие есть альтернативы? Сориентируйте, пожалуйста, т.к. Кроме жизни на Дегтяревской 6, Пчелки 2 и этой Короне, не имею опыта.
На ВДНХ и Оболонь все яростно надрачивают, но хороших домов в районе 750-1000 долл. за кв.м. я не знаю.
Любопытный
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 10:31

  airmax78 написав:
  antey1969 написав:
  Tribeca написав:

Ребята, 2019-2020 годы преподнесут нам немало сюрпризов

Если Гарант каким-то блатным трюком удержит власть, то следующая пятилетка будет просто полна "сюрпризов". Если власть сменится, черные нежданчики вскроются даже там, где и не предполагалось.

Никаких блатных трюков. Путем всенародного голосования ответственных граждан. Надеюсь, что в один тур.

Шансов нет от слова "совсем".
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 10:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  ava121 написав:Оба ЖК Корона - переоценненное 30-ти этажное гетто.

Нужно один раз просто пойти на просмотр и посмотреть этот муравейник изнутри: обшарпанные стены и засранные места общего пользования, ..... всё заставленно тачками быдланов .....

Похоже на описание бесплатно доставшихся пролетариям хрущиков, которым 50-55 лет, а не на новострой, за который люди отдали немалые деньги
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 10:43

  Serg-ik написав:
  ava121 написав:Оба ЖК Корона - переоценненное 30-ти этажное гетто.

Нужно один раз просто пойти на просмотр и посмотреть этот муравейник изнутри: обшарпанные стены и засранные места общего пользования, ..... всё заставленно тачками быдланов .....

Похоже на описание бесплатно доставшихся пролетариям хрущиков, которым 50-55 лет, а не на новострой, за который люди отдали немалые деньги

там просто жесть, фильмы ужасов можно снимать
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 10:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

4 063 миллионера задекларировали полученные в 2017 доходы, - ГФС
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года количество нынешних миллионеров выросло на 16%, или на 559 человек.
Среди возрастной категории от 30 до 45 лет - 1 605 миллионеров, до 30 лет - 188
Kangaro
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 10:56

  Любопытный написав:День добрый, экспертам РН.
Прошу посоветовать, касательно +/- данной квартиры:
https://megamakler.com.ua/kiev/3606845/

Альтернатива

https://kiev.mesto.ua/sale/svyatoshinskij-rajon/zhiloj-massiv-svyatoshin/ulitsa-nikolaya-krasnova/13108907.html?tar
118 000 долл с торгом
Продается просторная двухуровневая 4-комн.
квартира в Святошинском районе по ул. Краснова 17.
Общей площадью 164 кв.м
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До метро Житомирской 600 метров. Торг!
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 11:06

  Kangaro написав:4 063 миллионера задекларировали полученные в 2017 доходы, - ГФС
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года количество нынешних миллионеров выросло на 16%, или на 559 человек.
Среди возрастной категории от 30 до 45 лет - 1 605 миллионеров, до 30 лет - 188

Как раз увеличение на индекс инфляции.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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