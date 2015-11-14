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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10281029103010311032>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 825
Висота стель
4%
35
Гарний вигляд з вікон
9%
77
Гарні, "модні" МОПи
3%
21
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
174
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
64
Раціональне планування та метраж
16%
129
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
154
Якість будівництва
15%
125
Всього голосів : 825
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 11:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Интересно, почему ощипыватели куриц в Польще могут за 1.5 года накопить на квартиру в Киеве, а ощипыватели куриц в Киеве (и даже учителя в Киеве) - не могут?

Курицы то одинаковые что там, что тут. Да и цена на курятину у нас выше
Востаннє редагувалось Tribeca в Пон 07 тра, 2018 11:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 11:57

  Tribeca написав:
  Kangaro написав:4 063 миллионера задекларировали полученные в 2017 доходы, - ГФС
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года количество нынешних миллионеров выросло на 16%, или на 559 человек.
Среди возрастной категории от 30 до 45 лет - 1 605 миллионеров, до 30 лет - 188



Не понял, это мы говорим о доходе в 1 млн грн в год? 40куе? 3 тыс дол в месяц?? И таких всего 4000 человек на всю страну? Тоесть всех миллионеров со всей страны можно разместить в 1 ЖК не самых больших размеров?

Нюанс в том что речь о легальных миллионерах, уплативших НДФЛ с 1 млн грн и более. ФОПы мимо.
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 12:00

  Faceless написав:
  Tribeca написав:
  Kangaro написав:4 063 миллионера задекларировали полученные в 2017 доходы, - ГФС
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года количество нынешних миллионеров выросло на 16%, или на 559 человек.
Среди возрастной категории от 30 до 45 лет - 1 605 миллионеров, до 30 лет - 188



Не понял, это мы говорим о доходе в 1 млн грн в год? 40куе? 3 тыс дол в месяц?? И таких всего 4000 человек на всю страну? Тоесть всех миллионеров со всей страны можно разместить в 1 ЖК не самых больших размеров?

Нюанс в том что речь о легальных миллионерах, уплативших НДФЛ с 1 млн грн и более. ФОПы мимо.



Налоги не платит считай что никто, тачек за 40куе+ за год больше продается
Tribeca
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 12:01

  Faceless написав:
  Tribeca написав:
  Kangaro написав:4 063 миллионера задекларировали полученные в 2017 доходы, - ГФС
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года количество нынешних миллионеров выросло на 16%, или на 559 человек.
Среди возрастной категории от 30 до 45 лет - 1 605 миллионеров, до 30 лет - 188



Не понял, это мы говорим о доходе в 1 млн грн в год? 40куе? 3 тыс дол в месяц?? И таких всего 4000 человек на всю страну? Тоесть всех миллионеров со всей страны можно разместить в 1 ЖК не самых больших размеров?

Нюанс в том что речь о легальных миллионерах, уплативших НДФЛ с 1 млн грн и более. ФОПы мимо.


то есть они платили 15% ? А могли ли они сделаться ФОПами и заплатить 5% ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 12:01

  Tribeca написав:Интересно, почему ощипыватели куриц в Польще могут за 1.5 года накопить на квартиру в Киеве, а ощипыватели куриц в Киеве (и даже учителя в Киеве) - не могут?


а в донецке могут? может туда агитируйте? никакой бендеровщины, путин пришел порядок навел, ништяк.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 12:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  baraka написав:то есть они платили 15% ? А могли ли они сделаться ФОПами и заплатить 5% ?

Думаю это в основном те, кто ФОПами не могли по каким-то причинам ))))
  Tribeca написав:Интересно, почему ощипыватели куриц в Польще могут за 1.5 года накопить на квартиру в Киеве, а ощипыватели куриц в Киеве (и даже учителя в Киеве) - не могут?

Вы уже сделали сводку о том, сколько могут заработать ощипыватели куриц в Украине при работе без выходных и отпусков, вкалывая 12 часов в сутки?
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 12:15

  Faceless написав:
  baraka написав:то есть они платили 15% ? А могли ли они сделаться ФОПами и заплатить 5% ?

Думаю это в основном те, кто ФОПами не могли по каким-то причинам ))))
  Tribeca написав:Интересно, почему ощипыватели куриц в Польще могут за 1.5 года накопить на квартиру в Киеве, а ощипыватели куриц в Киеве (и даже учителя в Киеве) - не могут?

Вы уже сделали сводку о том, сколько могут заработать ощипыватели куриц в Украине при работе без выходных и отпусков, вкалывая 12 часов в сутки?


Очевидно такую сводку сделало по меньшей мере 5млн украинцев, работающих гастриками
Tribeca
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 12:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

только что был в сильпо, пока стоял в очереди обратил внимание на гору обьяв от того же сильпо:
продавец - 12 000 грн в месяц
кухар(повар) - 250 грн в час

из 8ми касс работает всего 4 в час пик!, очереди огромные народа. работать некому за 12 000
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 12:33

  Faceless написав:
  baraka написав:то есть они платили 15% ? А могли ли они сделаться ФОПами и заплатить 5% ?

Думаю это в основном те, кто ФОПами не могли по каким-то причинам ))))

а если еще лучше подумать, то здесь зарплата министров и их замов, топов монопольных компаний, судьи, прокуроры и т.п. то есть те, кто получает з/п от гос-ва и никак не может сказать, что он ФОП. К тому же некоторые граждане периодически недвижимость продают
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 12:36

  Mazay256 написав:Поругайте Файна Таун, плиз. Агрументированно. Жена запала на планировки, сам не могу отбиться :). Цена, метро 2 км, длительная стройка приводил...

Давно читаю форум, но никогда раньше не писала, поэтому представляю как меня сейчас обругают за это сообщение) Ведь Файна Таун тут любят.
Лет 5 живу не далеко от будущего ФТ. Про подводным камням этого района:
1. На это стараются не обращать внимание, да и сейчас почувствовать почему этот пункт первый сложновато. Авиаремонтный завод. Последние полтора года, он Слава Богу не шумит. Но нет гарантий что так будет и дальше. в 2014-2015 году он любил устраивать ночное "веселье". Наверное тестирование турбины, или черт его знает. Но до 3-4 часов ночи стоял гул. А что, ночь ведь электричество дешевле :) . Было весело.
2. Если ваша цель отговорить супругу, то просто прогуляйтесь по этому району. Зайдите на местный рыночек, в пару соседних дворов. Да хотя бы в парк "нивки","веселка" и соседние скверики. Вам "понравиться" будущие соседи))).
3. По поводу суда. Если честно, то я не умею рыться в судебных реестрах. Но недавно Левченко писал про то что они сейчас на стадии рассмотрения дела о законности ДПТ этого района а следственно и разрешения на строительство в верховном суде. (Еще раз повторю что в этом вопросе не эксперт и спорить на эту тему с защитниками ФТ не хочу.Да и сама не очень верю что у Левченко что-то выйдет).
4. Почти всю зиму ул. Щербакова в час пик стояла в таких пробках что до метро можно было или час пару километров ехать, или пешком идти.
И маленькая мысль на перспективу... Реально ли вообще на Нивках будет влезть в метро когда в Ирпене все достроят и заселят... (искренне надеюсь от сюда съехать до того как это станет проблемой :D )
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