Интересно, почему ощипыватели куриц в Польще могут за 1.5 года накопить на квартиру в Киеве, а ощипыватели куриц в Киеве (и даже учителя в Киеве) - не могут?
Курицы то одинаковые что там, что тут. Да и цена на курятину у нас выше
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Додано: Пон 07 тра, 2018 11:57
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Интересно, почему ощипыватели куриц в Польще могут за 1.5 года накопить на квартиру в Киеве, а ощипыватели куриц в Киеве (и даже учителя в Киеве) - не могут?
Курицы то одинаковые что там, что тут. Да и цена на курятину у нас выше
Востаннє редагувалось Tribeca в Пон 07 тра, 2018 11:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 07 тра, 2018 11:57
Нюанс в том что речь о легальных миллионерах, уплативших НДФЛ с 1 млн грн и более. ФОПы мимо.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Пон 07 тра, 2018 12:00
Налоги не платит считай что никто, тачек за 40куе+ за год больше продается
Додано: Пон 07 тра, 2018 12:01
то есть они платили 15% ? А могли ли они сделаться ФОПами и заплатить 5% ?
Додано: Пон 07 тра, 2018 12:01
а в донецке могут? может туда агитируйте? никакой бендеровщины, путин пришел порядок навел, ништяк.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Пон 07 тра, 2018 12:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Думаю это в основном те, кто ФОПами не могли по каким-то причинам ))))
Вы уже сделали сводку о том, сколько могут заработать ощипыватели куриц в Украине при работе без выходных и отпусков, вкалывая 12 часов в сутки?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Пон 07 тра, 2018 12:15
Очевидно такую сводку сделало по меньшей мере 5млн украинцев, работающих гастриками
Додано: Пон 07 тра, 2018 12:28
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
только что был в сильпо, пока стоял в очереди обратил внимание на гору обьяв от того же сильпо:
продавец - 12 000 грн в месяц
кухар(повар) - 250 грн в час
из 8ми касс работает всего 4 в час пик!, очереди огромные народа. работать некому за 12 000
Додано: Пон 07 тра, 2018 12:33
а если еще лучше подумать, то здесь зарплата министров и их замов, топов монопольных компаний, судьи, прокуроры и т.п. то есть те, кто получает з/п от гос-ва и никак не может сказать, что он ФОП. К тому же некоторые граждане периодически недвижимость продают
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Пон 07 тра, 2018 12:36
Давно читаю форум, но никогда раньше не писала, поэтому представляю как меня сейчас обругают за это сообщение) Ведь Файна Таун тут любят.
Лет 5 живу не далеко от будущего ФТ. Про подводным камням этого района:
1. На это стараются не обращать внимание, да и сейчас почувствовать почему этот пункт первый сложновато. Авиаремонтный завод. Последние полтора года, он Слава Богу не шумит. Но нет гарантий что так будет и дальше. в 2014-2015 году он любил устраивать ночное "веселье". Наверное тестирование турбины, или черт его знает. Но до 3-4 часов ночи стоял гул. А что, ночь ведь электричество дешевле . Было весело.
2. Если ваша цель отговорить супругу, то просто прогуляйтесь по этому району. Зайдите на местный рыночек, в пару соседних дворов. Да хотя бы в парк "нивки","веселка" и соседние скверики. Вам "понравиться" будущие соседи))).
3. По поводу суда. Если честно, то я не умею рыться в судебных реестрах. Но недавно Левченко писал про то что они сейчас на стадии рассмотрения дела о законности ДПТ этого района а следственно и разрешения на строительство в верховном суде. (Еще раз повторю что в этом вопросе не эксперт и спорить на эту тему с защитниками ФТ не хочу.Да и сама не очень верю что у Левченко что-то выйдет).
4. Почти всю зиму ул. Щербакова в час пик стояла в таких пробках что до метро можно было или час пару километров ехать, или пешком идти.
И маленькая мысль на перспективу... Реально ли вообще на Нивках будет влезть в метро когда в Ирпене все достроят и заселят... (искренне надеюсь от сюда съехать до того как это станет проблемой )
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