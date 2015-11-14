sitri написав:

Mazay256 написав: Поругайте Файна Таун, плиз. Агрументированно. Жена запала на планировки, сам не могу отбиться . Цена, метро 2 км, длительная стройка приводил... Поругайте Файна Таун, плиз. Агрументированно. Жена запала на планировки, сам не могу отбиться. Цена, метро 2 км, длительная стройка приводил...

Давно читаю форум, но никогда раньше не писала, поэтому представляю как меня сейчас обругают за это сообщение) Ведь Файна Таун тут любят.Лет 5 живу не далеко от будущего ФТ. Про подводным камням этого района:1. На это стараются не обращать внимание, да и сейчас почувствовать почему этот пункт первый сложновато. Авиаремонтный завод. Последние полтора года, он Слава Богу не шумит. Но нет гарантий что так будет и дальше. в 2014-2015 году он любил устраивать ночное "веселье". Наверное тестирование турбины, или черт его знает. Но до 3-4 часов ночи стоял гул. А что, ночь ведь электричество дешевле. Было весело.2. Если ваша цель отговорить супругу, то просто прогуляйтесь по этому району. Зайдите на местный рыночек, в пару соседних дворов. Да хотя бы в парк "нивки","веселка" и соседние скверики. Вам "понравиться" будущие соседи))).3. По поводу суда. Если честно, то я не умею рыться в судебных реестрах. Но недавно Левченко писал про то что они сейчас на стадии рассмотрения дела о законности ДПТ этого района а следственно и разрешения на строительство в верховном суде. (Еще раз повторю что в этом вопросе не эксперт и спорить на эту тему с защитниками ФТ не хочу.Да и сама не очень верю что у Левченко что-то выйдет).4. Почти всю зиму ул. Щербакова в час пик стояла в таких пробках что до метро можно было или час пару километров ехать, или пешком идти.И маленькая мысль на перспективу... Реально ли вообще на Нивках будет влезть в метро когда в Ирпене все достроят и заселят... (искренне надеюсь от сюда съехать до того как это станет проблемой