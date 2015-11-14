Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
baraka написав:то есть они платили 15% ? А могли ли они сделаться ФОПами и заплатить 5% ?
Думаю это в основном те, кто ФОПами не могли по каким-то причинам ))))
а если еще лучше подумать, то здесь зарплата министров и их замов, топов монопольных компаний, судьи, прокуроры и т.п. то есть те, кто получает з/п от гос-ва и никак не может сказать, что он ФОП. К тому же некоторые граждане периодически недвижимость продают
Министров с замами и топов компаний не так и много на самом деле, особенно с официальными ЗП выше 1 млн в год. Судьи с прокурорами сюда не попадают. Сюда еще включены процентные доходы.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
По індексах: До 17 року між доміком і бомбером була чітка закономірність: домік = бомбер + 100$. Але в 17 вони пішли кардинально різними шляхами. Один вверх другий вниз. Для мене було очевидним: хто "програє", той є маніпулятором. І ось на сьогодні маємо злив доміка. Падіння на 110$(10%) за останні 2 місяці ніякою логікою пояснити на можна, окрім маніпуляції. Індекс доміка надто відірвався вверх від реальності(внаслідок неправдивого росту 2017), тому потрібна була кореляція. До формули домік = бомбер + 100$ залишилось ще 60$.
Mazay256 написав:Поругайте Файна Таун, плиз. Агрументированно. Жена запала на планировки, сам не могу отбиться . Цена, метро 2 км, длительная стройка приводил...
Давно читаю форум, но никогда раньше не писала, поэтому представляю как меня сейчас обругают за это сообщение) Ведь Файна Таун тут любят. Лет 5 живу не далеко от будущего ФТ. Про подводным камням этого района: 1. На это стараются не обращать внимание, да и сейчас почувствовать почему этот пункт первый сложновато. Авиаремонтный завод. Последние полтора года, он Слава Богу не шумит. Но нет гарантий что так будет и дальше. в 2014-2015 году он любил устраивать ночное "веселье". Наверное тестирование турбины, или черт его знает. Но до 3-4 часов ночи стоял гул. А что, ночь ведь электричество дешевле . Было весело. 2. Если ваша цель отговорить супругу, то просто прогуляйтесь по этому району. Зайдите на местный рыночек, в пару соседних дворов. Да хотя бы в парк "нивки","веселка" и соседние скверики. Вам "понравиться" будущие соседи))). 3. По поводу суда. Если честно, то я не умею рыться в судебных реестрах. Но недавно Левченко писал про то что они сейчас на стадии рассмотрения дела о законности ДПТ этого района а следственно и разрешения на строительство в верховном суде. (Еще раз повторю что в этом вопросе не эксперт и спорить на эту тему с защитниками ФТ не хочу.Да и сама не очень верю что у Левченко что-то выйдет). 4. Почти всю зиму ул. Щербакова в час пик стояла в таких пробках что до метро можно было или час пару километров ехать, или пешком идти. И маленькая мысль на перспективу... Реально ли вообще на Нивках будет влезть в метро когда в Ирпене все достроят и заселят... (искренне надеюсь от сюда съехать до того как это станет проблемой )
Едте на позняки, рекомендую Крушельницкой!
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Tribeca написав: Не рассматривали ли вы вместо покупки 3к для себя - покупку 2шт 1комнатных?
За аренду 2*1комн можно снимать любую понравившуюся трешку?
А купить 2 единички и сделать жлобремонт - дешевле чем 1к с бизнесремонтом.
К тому же аренда 3к 80м или 120м - отличаться сильно не будет.
2шт 1комнатных выйдут намного дороже, чем 3к. Нужно было покупать 3к на этапе стройки и делить на 2 1к.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Faceless написав:Вы уже сделали сводку о том, сколько могут заработать ощипыватели куриц в Украине при работе без выходных и отпусков, вкалывая 12 часов в сутки?
S.v.p. https://www.work.ua/ua/jobs-%D0%BF%D1%8 ... %BA%D0%B0/ Там сразу есть красивое сравнение «Венгрия/Кропивницкий». Как говорится, «фил зэ дифференс». Не, ну реально: а какого б дела они пёрлись в Польшу, если здесь можно было аналогичную позицию найти по деньгам (пусть даже и с поправкой на относительную дороговизну жизни гастера в ближнем забугорье)?
ЗЫ Мне иногда кажется, что Вы в своё время сильно прониклись «Протестантской этикой…»
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.