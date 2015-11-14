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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1028102910301031

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 825
Висота стель
4%
35
Гарний вигляд з вікон
9%
77
Гарні, "модні" МОПи
3%
21
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
174
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
64
Раціональне планування та метраж
16%
129
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
154
Якість будівництва
15%
125
Всього голосів : 825
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 12:36

  Serg-ik написав:
  Faceless написав:
  baraka написав:то есть они платили 15% ? А могли ли они сделаться ФОПами и заплатить 5% ?

Думаю это в основном те, кто ФОПами не могли по каким-то причинам ))))

а если еще лучше подумать, то здесь зарплата министров и их замов, топов монопольных компаний, судьи, прокуроры и т.п. то есть те, кто получает з/п от гос-ва и никак не может сказать, что он ФОП. К тому же некоторые граждане периодически недвижимость продают

Министров с замами и топов компаний не так и много на самом деле, особенно с официальными ЗП выше 1 млн в год. Судьи с прокурорами сюда не попадают.
Сюда еще включены процентные доходы.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 12:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Kangaro написав:из 8ми касс работает всего 4 в час пик!, очереди огромные народа. работать некому за 12 000

7500 грн.
https://www.work.ua/jobs/3073843/Это покупки на 30-50 грн в рабочий перерыв.
От увеличения кол-ва кассиров продажи не растут)))
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 12:45

  Serg-ik написав:
  Kangaro написав:из 8ми касс работает всего 4 в час пик!, очереди огромные народа. работать некому за 12 000

7500 грн.
https://www.work.ua/jobs/3073843/Это покупки на 30-50 грн в рабочий перерыв.
От увеличения кол-ва кассиров продажи не растут)))


Серж, у меня к вам вопрос по существу.

Не рассматривали ли вы вместо покупки 3к для себя - покупку 2шт 1комнатных?

За аренду 2*1комн можно снимать любую понравившуюся трешку?

А купить 2 единички и сделать жлобремонт - дешевле чем 1к с бизнесремонтом.

К тому же аренда 3к 80м или 120м - отличаться сильно не будет.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 12:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sitri написав:Почти всю зиму ул. Щербакова


Там ща наклепают ещё домиков, вместо КиевЭкспоПлаза... будет веселей.
В этом году был последний Элком (выставка)...всё застраивают, нема спасу.

П.С. Строительство домов на Оболони, вместо Аквариума под вопросом вроде как.Местные ополчились, собирают петиции.Говорят, плотность будет аховая, вроде 7 домов на пятаке Аквариума...жестяк.
Востаннє редагувалось Чукча2 в Пон 07 тра, 2018 12:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 12:49

  Serg-ik написав:
  Kangaro написав:из 8ми касс работает всего 4 в час пик!, очереди огромные народа. работать некому за 12 000

7500 грн.
https://www.work.ua/jobs/3073843/Это покупки на 30-50 грн в рабочий перерыв.
От увеличения кол-ва кассиров продажи не растут)))

я завтра специально зайду и сделаю фото этих обьяв
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 12:51

По індексах:
До 17 року між доміком і бомбером була чітка закономірність: домік = бомбер + 100$.
Але в 17 вони пішли кардинально різними шляхами. Один вверх другий вниз. Для мене було очевидним: хто "програє", той є маніпулятором.
І ось на сьогодні маємо злив доміка. Падіння на 110$(10%) за останні 2 місяці ніякою логікою пояснити на можна, окрім маніпуляції. Індекс доміка надто відірвався вверх від реальності(внаслідок неправдивого росту 2017), тому потрібна була кореляція.
До формули домік = бомбер + 100$ залишилось ще 60$.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 13:00

  sitri написав:
  Mazay256 написав:Поругайте Файна Таун, плиз. Агрументированно. Жена запала на планировки, сам не могу отбиться :). Цена, метро 2 км, длительная стройка приводил...

Давно читаю форум, но никогда раньше не писала, поэтому представляю как меня сейчас обругают за это сообщение) Ведь Файна Таун тут любят.
Лет 5 живу не далеко от будущего ФТ. Про подводным камням этого района:
1. На это стараются не обращать внимание, да и сейчас почувствовать почему этот пункт первый сложновато. Авиаремонтный завод. Последние полтора года, он Слава Богу не шумит. Но нет гарантий что так будет и дальше. в 2014-2015 году он любил устраивать ночное "веселье". Наверное тестирование турбины, или черт его знает. Но до 3-4 часов ночи стоял гул. А что, ночь ведь электричество дешевле :) . Было весело.
2. Если ваша цель отговорить супругу, то просто прогуляйтесь по этому району. Зайдите на местный рыночек, в пару соседних дворов. Да хотя бы в парк "нивки","веселка" и соседние скверики. Вам "понравиться" будущие соседи))).
3. По поводу суда. Если честно, то я не умею рыться в судебных реестрах. Но недавно Левченко писал про то что они сейчас на стадии рассмотрения дела о законности ДПТ этого района а следственно и разрешения на строительство в верховном суде. (Еще раз повторю что в этом вопросе не эксперт и спорить на эту тему с защитниками ФТ не хочу.Да и сама не очень верю что у Левченко что-то выйдет).
4. Почти всю зиму ул. Щербакова в час пик стояла в таких пробках что до метро можно было или час пару километров ехать, или пешком идти.
И маленькая мысль на перспективу... Реально ли вообще на Нивках будет влезть в метро когда в Ирпене все достроят и заселят... (искренне надеюсь от сюда съехать до того как это станет проблемой :D )

Едте на позняки, рекомендую Крушельницкой!
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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 13:08

  Оранжевый-хит сезона написав:Едте на позняки, рекомендую Крушельницкой!

Конечно спасибо)Но Никольская Слободка меньше похожа на каменные джунгли :)
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 13:15

  Tribeca написав:
Не рассматривали ли вы вместо покупки 3к для себя - покупку 2шт 1комнатных?

За аренду 2*1комн можно снимать любую понравившуюся трешку?

А купить 2 единички и сделать жлобремонт - дешевле чем 1к с бизнесремонтом.

К тому же аренда 3к 80м или 120м - отличаться сильно не будет.

2шт 1комнатных выйдут намного дороже, чем 3к. Нужно было покупать 3к на этапе стройки и делить на 2 1к.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 13:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Вы уже сделали сводку о том, сколько могут заработать ощипыватели куриц в Украине при работе без выходных и отпусков, вкалывая 12 часов в сутки?

S.v.p.
https://www.work.ua/ua/jobs-%D0%BF%D1%8 ... %BA%D0%B0/
Там сразу есть красивое сравнение «Венгрия/Кропивницкий». Как говорится, «фил зэ дифференс».
Не, ну реально: а какого б дела они пёрлись в Польшу, если здесь можно было аналогичную позицию найти по деньгам (пусть даже и с поправкой на относительную дороговизну жизни гастера в ближнем забугорье)?

ЗЫ Мне иногда кажется, что Вы в своё время сильно прониклись «Протестантской этикой…» :mrgreen:
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
Рыба-сом
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