Что вы делали на этой помойке? Гудвайн закрыли на переучет?
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Додано: Пон 07 тра, 2018 13:23
Что вы делали на этой помойке? Гудвайн закрыли на переучет?
Додано: Пон 07 тра, 2018 13:29
Ну так но не так. 2 Круши вышли бы с ремонтами 55куе. Аренда 8*2=16килогрн.
За эти деньги можно снять приличную трешку, вон Уну еле трешку на ПОХе сдал в 5 минутах от Круш за 12000грн.
При этом решаются сразу несколько задач:
1) хеджируются риски роста аренды (тебе повысили -> ты повысил),
2) живешь в трешке пока дети маленькие. Дети выросли и уехали - ты переехал в единичку и вторую единичку продолжаешь сдавать (пенсионный фонд)
3) если нужно релоцироваться, то ты легко это сделал (снял другую трешку в другом районе).
4) трешки обычно сдают на очень долгосрок и цену каждый год динамично не поднимают- будешь Вип-арендатором.
Плюсов много, минусов я как-то не вижу, кроме того что это не стандартное поведение.
Покритикуйте идею плиз
Додано: Пон 07 тра, 2018 13:29
Это обычное Сильпо или ЛеСильпо(премиальный магазин) ?
Сегодня зайду в обычное и пошарю глазами, аж интересно стало.
Додано: Пон 07 тра, 2018 13:31
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Новости дня: дочка няни идет на работу в Рошен. После универа. Нужно пищевой закончить, или химический факультет.
На испытательный з/п 10000грн, после - 15000+ премии.
Аж сам офигел, это для нулячего спеца без опыта!
При этом недавно девочка из банка рассказывала что 20000грн - это уровень нач.отделения или нач.отдела в ГО, тоесть начальника с опытом 5-10 лет и профильным дипломом. Фейслесс, правда?
Додано: Пон 07 тра, 2018 13:35
Реклама в ФБ : оболонь резиденсис, горящее предложение, супер цена в 3-й секции(которая сдаётся в 20м году)
3к всего па1800долл за метр! Спешите!
Додано: Пон 07 тра, 2018 13:35
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Скорее, старшего специалиста с опытом лет 5.
Востаннє редагувалось Рыба-сом в Пон 07 тра, 2018 13:36, всього редагувалось 1 раз.
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
Додано: Пон 07 тра, 2018 13:36
В МИБе начальник отдела получает зп 60к + премии. Друг там работает.
Додано: Пон 07 тра, 2018 13:36
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Про начотделения вероятно, но отделение отделению рознь.
Начотдела в ГО - разве что если какой забыченный отдел, или банк еле дышит.
Спецы (не руководитель) в ГО с опытом сейчас приближается к 30к
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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