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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10301031103210331034>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 825
Висота стель
4%
35
Гарний вигляд з вікон
9%
77
Гарні, "модні" МОПи
3%
21
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
174
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
64
Раціональне планування та метраж
16%
129
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
154
Якість будівництва
15%
125
Всього голосів : 825
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 13:23

  Kangaro написав:только что был в сильпо, пока стоял в очереди обратил внимание на гору обьяв от того же сильпо:
продавец - 12 000 грн в месяц
кухар(повар) - 250 грн в час

из 8ми касс работает всего 4 в час пик!, очереди огромные народа. работать некому за 12 000

Что вы делали на этой помойке? Гудвайн закрыли на переучет?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 13:28

Не переношу этот магазин, но за кифирчиком в гудвайн далеко ехать.
Kangaro
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 13:29

  Эгоист написав:
  Tribeca написав:
Не рассматривали ли вы вместо покупки 3к для себя - покупку 2шт 1комнатных?

За аренду 2*1комн можно снимать любую понравившуюся трешку?

А купить 2 единички и сделать жлобремонт - дешевле чем 1к с бизнесремонтом.

К тому же аренда 3к 80м или 120м - отличаться сильно не будет.

2шт 1комнатных выйдут намного дороже, чем 3к. Нужно было покупать 3к на этапе стройки и делить на 2 1к.


Ну так но не так. 2 Круши вышли бы с ремонтами 55куе. Аренда 8*2=16килогрн.

За эти деньги можно снять приличную трешку, вон Уну еле трешку на ПОХе сдал в 5 минутах от Круш за 12000грн.

При этом решаются сразу несколько задач:
1) хеджируются риски роста аренды (тебе повысили -> ты повысил),
2) живешь в трешке пока дети маленькие. Дети выросли и уехали - ты переехал в единичку и вторую единичку продолжаешь сдавать (пенсионный фонд)

3) если нужно релоцироваться, то ты легко это сделал (снял другую трешку в другом районе).

4) трешки обычно сдают на очень долгосрок и цену каждый год динамично не поднимают- будешь Вип-арендатором.

Плюсов много, минусов я как-то не вижу, кроме того что это не стандартное поведение.

Покритикуйте идею плиз
Tribeca
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 13:29

  Kangaro написав:только что был в сильпо, пока стоял в очереди обратил внимание на гору обьяв от того же сильпо:
продавец - 12 000 грн в месяц
кухар(повар) - 250 грн в час

из 8ми касс работает всего 4 в час пик!, очереди огромные народа. работать некому за 12 000


Это обычное Сильпо или ЛеСильпо(премиальный магазин) ?
Сегодня зайду в обычное и пошарю глазами, аж интересно стало.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 13:30

Обычное сильпо
Kangaro
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 13:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Новости дня: дочка няни идет на работу в Рошен. После универа. Нужно пищевой закончить, или химический факультет.

На испытательный з/п 10000грн, после - 15000+ премии.

Аж сам офигел, это для нулячего спеца без опыта!

При этом недавно девочка из банка рассказывала что 20000грн - это уровень нач.отделения или нач.отдела в ГО, тоесть начальника с опытом 5-10 лет и профильным дипломом. Фейслесс, правда?
Tribeca
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 13:35

Реклама в ФБ : оболонь резиденсис, горящее предложение, супер цена в 3-й секции(которая сдаётся в 20м году)
3к всего па1800долл за метр! Спешите!
Kangaro
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 13:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Tribeca написав:При этом недавно девочка из банка рассказывала что 20000грн - это уровень нач.отделения или нач.отдела в ГО, тоесть начальника с опытом 5-10 лет и профильным дипломом. Фейслесс, правда?

Скорее, старшего специалиста с опытом лет 5.
Востаннє редагувалось Рыба-сом в Пон 07 тра, 2018 13:36, всього редагувалось 1 раз.
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 13:36

  Tribeca написав:Новости дня: дочка няни идет на работу в Рошен. После универа. Нужно пищевой закончить, или химический факультет.

На испытательный з/п 10000грн, после - 15000+ премии.

Аж сам офигел, это для нулячего спеца без опыта!

При этом недавно девочка из банка рассказывала что 20000грн - это уровень нач.отделения или нач.отдела в ГО, тоесть начальника с опытом 5-10 лет и профильным дипломом. Фейслесс, правда?


В МИБе начальник отдела получает зп 60к + премии. Друг там работает.
Kangaro
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 13:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Tribeca написав:При этом недавно девочка из банка рассказывала что 20000грн - это уровень нач.отделения или нач.отдела в ГО, тоесть начальника с опытом 5-10 лет и профильным дипломом. Фейслесс, правда?

Про начотделения вероятно, но отделение отделению рознь.
Начотдела в ГО - разве что если какой забыченный отдел, или банк еле дышит.
Спецы (не руководитель) в ГО с опытом сейчас приближается к 30к
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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