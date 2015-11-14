Это надо было делать 3 года назад и именно так, как я сказал: 3К > 2*1к. И не на Крушельницкой, а в Патриотике.
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Додано: Пон 07 тра, 2018 13:39
Это надо было делать 3 года назад и именно так, как я сказал: 3К > 2*1к. И не на Крушельницкой, а в Патриотике.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Пон 07 тра, 2018 13:48
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Подходим, не стесняемся, присматриваемся, выбираем..
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Пон 07 тра, 2018 13:50
Додано: Пон 07 тра, 2018 14:05
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вариант"обложись арендами со всех сторон"?
В эту опцию не входит "повесить шторки такие, как я хочу, переставить мебель так, как я хочу, я не хочу видеть каких-то людей каждый месяц в своём ( а по сути -не своём) жилье".
Две однушки дороже одной трёхи, при равном метраже с обеих сторон.
Даже если бы у кого-то было 100 000 у.е. было бы достаточно спорно считать хорошим расклад купить трёху за 50 куе, сделать ремонт за 20 куе, за 30 купить однуху и сдать в аренду.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Пон 07 тра, 2018 14:07
Додано: Пон 07 тра, 2018 14:10
Додано: Пон 07 тра, 2018 14:13
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Потому то такие дорогие сладости у этого производителя. А кому дорого- много леденцов в ассортименте. Неформальный слоган "всем сосать".
Получается, что в конфетной отраси дела получше, чем в строительной. Работяги о 15+премии только мечтают, особенно в КГС.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Пон 07 тра, 2018 14:17
Переспросил у знакомой банкирши. Она стоит на своем - 25килогрн это потолок для среднего звена (не исполнителей) у 90% банков.
З/п в 60тыс им только снятся, у начальников отделов.
Додано: Пон 07 тра, 2018 14:21
Ознакомьтесь с уровнем зп кассиров Сельпо:
Додано: Пон 07 тра, 2018 14:22
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ситуация такая: у работяг и нисшего звена з/п поднялись чуть ли не в 3 раза, практически проиндексировались в дол, хотя все равно меньше чем у соседей.
А вот средний класс - у кого были з/п в 3-5-10 куе, они практически все в опе. Я знаю кейсы, когда у таких людей з/п еще и уменьшилась в гривне! А выхода нет- предложений мало, желающих много.
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