RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1031103210331034>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 825
Висота стель
4%
35
Гарний вигляд з вікон
9%
77
Гарні, "модні" МОПи
3%
21
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
174
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
64
Раціональне планування та метраж
16%
129
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
154
Якість будівництва
15%
125
Всього голосів : 825
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 13:39

  Tribeca написав:Плюсов много, минусов я как-то не вижу, кроме того что это не стандартное поведение.

Покритикуйте идею плиз

Это надо было делать 3 года назад и именно так, как я сказал: 3К > 2*1к. И не на Крушельницкой, а в Патриотике.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
Повідомлень: 3190
З нами з: 22.08.16
Подякував: 62 раз.
Подякували: 177 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 13:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Подходим, не стесняемся, присматриваемся, выбираем..
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
Повідомлень: 3190
З нами з: 22.08.16
Подякував: 62 раз.
Подякували: 177 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 13:50

  Kangaro написав:Реклама в ФБ : оболонь резиденсис, горящее предложение, супер цена в 3-й секции(которая сдаётся в 20м году)
3к всего па1800долл за метр! Спешите!

Они там потолки подняли или по-прежнему тулят "ылитку" с 2.70?
airmax78
 
Повідомлень: 24433
З нами з: 25.10.12
Подякував: 654 раз.
Подякували: 2783 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 14:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Tribeca написав:Серж, у меня к вам вопрос по существу.
Не рассматривали ли вы вместо покупки 3к для себя - покупку 2шт 1комнатных?
За аренду 2*1комн можно снимать любую понравившуюся трешку?
А купить 2 единички и сделать жлобремонт - дешевле чем 1к с бизнесремонтом.
К тому же аренда 3к 80м или 120м - отличаться сильно не будет.

Вариант"обложись арендами со всех сторон"?
В эту опцию не входит "повесить шторки такие, как я хочу, переставить мебель так, как я хочу, я не хочу видеть каких-то людей каждый месяц в своём ( а по сути -не своём) жилье".
Две однушки дороже одной трёхи, при равном метраже с обеих сторон.
Даже если бы у кого-то было 100 000 у.е. было бы достаточно спорно считать хорошим расклад купить трёху за 50 куе, сделать ремонт за 20 куе, за 30 купить однуху и сдать в аренду.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 7883
З нами з: 10.06.11
Подякував: 147 раз.
Подякували: 594 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 14:07

  airmax78 написав:
  Kangaro написав:Реклама в ФБ : оболонь резиденсис, горящее предложение, супер цена в 3-й секции(которая сдаётся в 20м году)
3к всего па1800долл за метр! Спешите!

Они там потолки подняли или по-прежнему тулят "ылитку" с 2.70?

Все так же
Kangaro
 
Повідомлень: 45
З нами з: 23.04.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 14:10

  Kangaro написав:Обычное сильпо


Что-то здесь нечисто. Может только ЗП такие начали предлагать.
Сегодняшний стандарт для линейного работника сетевых магазинов в Киеве около 8000 грн. (в лучшем случае).
А тут сразу в 1.5 раза выше.
vladimir07
 
Повідомлень: 1043
З нами з: 30.01.14
Подякував: 33 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 14:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Tribeca написав:на работу в Рошен. После универа. ...
На испытательный з/п 10000грн, после - 15000+ премии.

Потому то такие дорогие сладости у этого производителя. А кому дорого- много леденцов в ассортименте. Неформальный слоган "всем сосать".
Получается, что в конфетной отраси дела получше, чем в строительной. Работяги о 15+премии только мечтают, особенно в КГС.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 7883
З нами з: 10.06.11
Подякував: 147 раз.
Подякували: 594 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 14:17

  vladimir07 написав:
  Kangaro написав:Обычное сильпо


Что-то здесь нечисто. Может только ЗП такие начали предлагать.
Сегодняшний стандарт для линейного работника сетевых магазинов в Киеве около 8000 грн. (в лучшем случае).
А тут сразу в 1.5 раза выше.



Переспросил у знакомой банкирши. Она стоит на своем - 25килогрн это потолок для среднего звена (не исполнителей) у 90% банков.

З/п в 60тыс им только снятся, у начальников отделов.
Tribeca
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3139
З нами з: 07.01.14
Подякував: 9 раз.
Подякували: 627 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 14:21

  Kangaro написав:Обычное сильпо

Ознакомьтесь с уровнем зп кассиров Сельпо: https://www.work.ua/jobs/by-company/21751/?region=39&category=23
cat857
 
Повідомлень: 71
З нами з: 09.01.09
Подякував: 6 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 14:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ситуация такая: у работяг и нисшего звена з/п поднялись чуть ли не в 3 раза, практически проиндексировались в дол, хотя все равно меньше чем у соседей.

А вот средний класс - у кого были з/п в 3-5-10 куе, они практически все в опе. Я знаю кейсы, когда у таких людей з/п еще и уменьшилась в гривне! А выхода нет- предложений мало, желающих много.
Tribeca
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3139
З нами з: 07.01.14
Подякував: 9 раз.
Подякували: 627 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1031103210331034>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chuk_72 і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1068, 1069, 1070
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10699 1940645
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 тра, 2018 01:15
rjkz
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 23047
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07
Когда возобновится рост цен на недвижимость в Киеве 1 ... 26, 27, 28
antey1969 » Суб 14 лис, 2015 13:29
272 99768
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 жов, 2017 17:38
sergiys2015

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.