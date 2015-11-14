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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1031103210331034

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 825
Висота стель
4%
35
Гарний вигляд з вікон
9%
77
Гарні, "модні" МОПи
3%
21
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
174
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
64
Раціональне планування та метраж
16%
129
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
154
Якість будівництва
15%
125
Всього голосів : 825
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 14:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Tribeca написав:Переспросил у знакомой банкирши. Она стоит на своем - 25килогрн это потолок для среднего звена (не исполнителей) у 90% банков.

З/п в 60тыс им только снятся, у начальников отделов.

Потолок давным-давно выше 25к, но и 60к - скорее исключение
Сейчас 25-30к это уровень для специалистов с хорошим опытом, но не на руководящих позициях
От 30к - у руководителей
Само собой, есть случаи и выше и ниже, у разных подразделений совершенно разные бюджеты. Да и у разных банков есть разброс по уровню окладов.
За последний год как раз наблюдался серьезных скачок в уровнях ЗП по вакансиям. Знаю ряд примеров по людям, которые в конце прошлого года и в этом проходили собеседования.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 15:01

  sitri написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Едте на позняки, рекомендую Крушельницкой!

Конечно спасибо)Но Никольская Слободка меньше похожа на каменные джунгли :)


Что именно в Никольской Слободке?
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 15:01

  Faceless написав:Министров с замами и топов компаний не так и много на самом деле, особенно с официальными ЗП выше 1 млн в год. Судьи с прокурорами сюда не попадают.
Сюда еще включены процентные доходы.


В цю статистику податкової вони взагалі не попадають. Звіт податкової про мільйонерів це щодо тих хто подав декларацію про доходи фізичних осіб. Там її можна подати якщо хочеш перерахунок з податку на доходи фізичних осіб. Ніякі міністри і фопи цю декларацію не подають і відповідно в статистику мільйонерів не потрапляють.
Більше того, навіть якщо продати квартиру то можна не подавати. Тому ця статистика до *ОПИ.

Тому давайте без фантазій на тему...
Зи. По квартирам. Нотаріус здає форму, що іванов отримав дохід в сумі х. Податків возбуждається, і питає, а де податки? Ксериш договір купівлі продажу і квитанції, отправляєш на адресу податкової, інтерес пропадає. Нотаріус без сплати податків угоду не оформлює. Че податкова возбуждається Хз.

Для розуміння ідіотизму. Джерело доходу не покупець, а нотаріуси який оформляє угоду. :mrgreen:
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 15:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Че податкова возбуждається Хз.

Потому что налог платится в бюджет по месту регистрации сделки , а информация подаётся по месту жительства продавца. Продавая спадщину в Днепре через киевского нотариуса, можно возбудить ГФС
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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коммунальные в паркинге в ривер стоуне 402 грн в месяц.....коммунальные!!!!
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