Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Tribeca написав:Переспросил у знакомой банкирши. Она стоит на своем - 25килогрн это потолок для среднего звена (не исполнителей) у 90% банков.
З/п в 60тыс им только снятся, у начальников отделов.
Потолок давным-давно выше 25к, но и 60к - скорее исключение Сейчас 25-30к это уровень для специалистов с хорошим опытом, но не на руководящих позициях От 30к - у руководителей Само собой, есть случаи и выше и ниже, у разных подразделений совершенно разные бюджеты. Да и у разных банков есть разброс по уровню окладов. За последний год как раз наблюдался серьезных скачок в уровнях ЗП по вакансиям. Знаю ряд примеров по людям, которые в конце прошлого года и в этом проходили собеседования.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless написав:Министров с замами и топов компаний не так и много на самом деле, особенно с официальными ЗП выше 1 млн в год. Судьи с прокурорами сюда не попадают. Сюда еще включены процентные доходы.
В цю статистику податкової вони взагалі не попадають. Звіт податкової про мільйонерів це щодо тих хто подав декларацію про доходи фізичних осіб. Там її можна подати якщо хочеш перерахунок з податку на доходи фізичних осіб. Ніякі міністри і фопи цю декларацію не подають і відповідно в статистику мільйонерів не потрапляють. Більше того, навіть якщо продати квартиру то можна не подавати. Тому ця статистика до *ОПИ.
Тому давайте без фантазій на тему... Зи. По квартирам. Нотаріус здає форму, що іванов отримав дохід в сумі х. Податків возбуждається, і питає, а де податки? Ксериш договір купівлі продажу і квитанції, отправляєш на адресу податкової, інтерес пропадає. Нотаріус без сплати податків угоду не оформлює. Че податкова возбуждається Хз.
Для розуміння ідіотизму. Джерело доходу не покупець, а нотаріуси який оформляє угоду.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Жека79 написав:коммунальные в паркинге в ривер стоуне 402 грн в месяц.....коммунальные!!!!
Это мало. На правом берегу от 500 грн в месяц. А в ривере лифт спускается в паркинг?
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Tribeca написав:Ситуация такая: у работяг и нисшего звена з/п поднялись чуть ли не в 3 раза, практически проиндексировались в дол, хотя все равно меньше чем у соседей.
А вот средний класс - у кого были з/п в 3-5-10 куе, они практически все в опе. Я знаю кейсы, когда у таких людей з/п еще и уменьшилась в гривне! А выхода нет- предложений мало, желающих много.
Всё верно.
Вывод - строить только эконом.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Жека79 написав:коммунальные в паркинге в ривер стоуне 402 грн в месяц.....коммунальные!!!!
Это мало. На правом берегу от 500 грн в месяц. А в ривере лифт спускается в паркинг?
там есть паркинг под домами и под офисами. в тот который под домами-спускается. а где на правом берегу комунальные от 500 в паркинге, кроме парк авеню и новопеч липок?(справедливости ради я не знаю размер комунальных в этих комплексах, знаю что аренда конская).
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------