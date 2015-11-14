как что? свет\охрана\уборка.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 07 тра, 2018 17:11
как что? свет\охрана\уборка.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: Пон 07 тра, 2018 17:15
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Пон 07 тра, 2018 17:30
Ну доля света в тарифе явно стремится к нулю
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