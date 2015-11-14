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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1032103310341035

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 825
Висота стель
4%
35
Гарний вигляд з вікон
9%
77
Гарні, "модні" МОПи
3%
21
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
174
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
64
Раціональне планування та метраж
16%
129
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
154
Якість будівництва
15%
125
Всього голосів : 825
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 17:11

  Faceless написав:
  Жека79 написав:коммунальные в паркинге в ривер стоуне 402 грн в месяц.....коммунальные!!!!

А чего они там "коммуналят" то?


как что? свет\охрана\уборка.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 17:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Оранжевый-хит сезона написав:Всех поздравляю с 4-х месячным непрерывным падением индекса Домика.


Всех поздравляю с удорожанием Варшавского на 20% за последние 2 года. 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 17:30

  Жека79 написав:
  Faceless написав:
  Жека79 написав:коммунальные в паркинге в ривер стоуне 402 грн в месяц.....коммунальные!!!!

А чего они там "коммуналят" то?


как что? свет\охрана\уборка.

Ну доля света в тарифе явно стремится к нулю :mrgreen:
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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