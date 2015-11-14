RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1033103410351036>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 825
Висота стель
4%
35
Гарний вигляд з вікон
9%
77
Гарні, "модні" МОПи
3%
21
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
174
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
64
Раціональне планування та метраж
16%
129
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
154
Якість будівництва
15%
125
Всього голосів : 825
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 17:11

  Faceless написав:
  Жека79 написав:коммунальные в паркинге в ривер стоуне 402 грн в месяц.....коммунальные!!!!

А чего они там "коммуналят" то?


как что? свет\охрана\уборка.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
 
Повідомлень: 2904
З нами з: 25.12.14
Подякував: 284 раз.
Подякували: 372 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 17:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Оранжевый-хит сезона написав:Всех поздравляю с 4-х месячным непрерывным падением индекса Домика.


Всех поздравляю с удорожанием Варшавского на 20% за последние 2 года. 
alkasander
 
Повідомлень: 149
З нами з: 23.04.14
Подякував: 44 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 17:30

  Жека79 написав:
  Faceless написав:
  Жека79 написав:коммунальные в паркинге в ривер стоуне 402 грн в месяц.....коммунальные!!!!

А чего они там "коммуналят" то?


как что? свет\охрана\уборка.

Ну доля света в тарифе явно стремится к нулю :mrgreen:
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 20567
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1069 раз.
Подякували: 4563 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 18:06

  Faceless написав:
  Жека79 написав:
  Faceless написав:А чего они там "коммуналят" то?


как что? свет\охрана\уборка.

Ну доля света в тарифе явно стремится к нулю :mrgreen:

Зря вы так думаете. В подземном паркинге прилично света нагорает даже с лед лампами (хотя я паркингов с ледами еще не видел - обычно дневного света) + там вентиляция постоянно работает + ворота электрические открываются/закрываются по 200-300-500 и более раз в день (в зависимости от количества мест и интенсивности пользования).
airmax78
 
Повідомлень: 24434
З нами з: 25.10.12
Подякував: 654 раз.
Подякували: 2783 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 18:20

  alkasander написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Всех поздравляю с 4-х месячным непрерывным падением индекса Домика.


Всех поздравляю с удорожанием Варшавского на 20% за опследние 2 года. 

1. На проценте сидите гоня Аленей в ЖК Варшавский - "Всех поздравляю с удорожанием Варшавского на 20% за опследние 2 года. "?
2. Сканы из которых видно удорожание "Варшавского на 20%? где?
Тут на топике не джентельмены которые могут на слово верить - тут финансисты которым нужен реальный документальный фактаж, а не голословные заявления про ДАРАЖАЙ. :evil:
Востаннє редагувалось zahar_ в Пон 07 тра, 2018 18:27, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22939
З нами з: 06.08.11
Подякував: 156 раз.
Подякували: 681 раз.
Попередження: 3
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 18:27

  zahar_ написав:Тут не джентельмены которые на слово верят - тут финансисты готорым нужен реальный фактаж, а не голословные заявления. :evil:

Кто это тут финансист кроме Респекта? :mrgreen:
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
Повідомлень: 3193
З нами з: 22.08.16
Подякував: 62 раз.
Подякували: 177 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 18:34

  Эгоист написав:
  zahar_ написав:Тут не джентельмены которые на слово верят - тут финансисты готорым нужен реальный фактаж, а не голословные заявления. :evil:

Кто это тут финансист кроме Респекта? :mrgreen:

Истинный финансист не мечется как бздо под одеялом меняя ник за ником.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22939
З нами з: 06.08.11
Подякував: 156 раз.
Подякували: 681 раз.
Попередження: 3
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 18:36

zahar_

Захар, у нищих слуг нет. Ноги в руки и вперед в ОП за реальным фактажем.

ПС. В Варшавский не гоню - поздно уже. Форточка возможностей в этом ЖК захлопнулась в конце сентября 2017, когда я еще успел отхватить во 2-ой очереди (за 3 мес до сдачи) 2 1к по 680 дол/м. Сейчас же они просят 770 дол/м за 6-ую очередь (сдача конец 2019).
alkasander
 
Повідомлень: 149
З нами з: 23.04.14
Подякував: 44 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 18:53

Как там сейчас продажи в оранже? Дайте инфу
Kangaro
 
Повідомлень: 46
З нами з: 23.04.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 18:57

  Жека79 написав:коммунальные в паркинге в ривер стоуне 402 грн в месяц.....коммунальные!!!!


В приличных паркингах у уважаемых людей зимой есть статья расходов ОТОПЛЕНИЕ,говорят 0.2-0.3 гигакаллории легко выдувают,в "почти тёплый месяц")))

Так что это не весь прайс услуги паркомисце)))
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9604
З нами з: 30.12.09
Подякував: 229 раз.
Подякували: 1570 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 1033103410351036>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Stringer і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1068, 1069, 1070
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10699 1940728
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 тра, 2018 01:15
rjkz
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 23053
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07
Когда возобновится рост цен на недвижимость в Киеве 1 ... 26, 27, 28
antey1969 » Суб 14 лис, 2015 13:29
272 99770
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 жов, 2017 17:38
sergiys2015

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (12864)
07.05.2018 20:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.