как что? свет\охрана\уборка.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 07 тра, 2018 17:11
как что? свет\охрана\уборка.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: Пон 07 тра, 2018 17:15
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Пон 07 тра, 2018 17:30
Ну доля света в тарифе явно стремится к нулю
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Пон 07 тра, 2018 18:06
Зря вы так думаете. В подземном паркинге прилично света нагорает даже с лед лампами (хотя я паркингов с ледами еще не видел - обычно дневного света) + там вентиляция постоянно работает + ворота электрические открываются/закрываются по 200-300-500 и более раз в день (в зависимости от количества мест и интенсивности пользования).
Додано: Пон 07 тра, 2018 18:20
1. На проценте сидите гоня Аленей в ЖК Варшавский - "Всех поздравляю с удорожанием Варшавского на 20% за опследние 2 года. "?
2. Сканы из которых видно удорожание "Варшавского на 20%? где?
Тут на топике не джентельмены которые могут на слово верить - тут финансисты которым нужен реальный документальный фактаж, а не голословные заявления про ДАРАЖАЙ.
Востаннє редагувалось zahar_ в Пон 07 тра, 2018 18:27, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Пон 07 тра, 2018 18:27
Кто это тут финансист кроме Респекта?
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Пон 07 тра, 2018 18:34
Истинный финансист не мечется как бздо под одеялом меняя ник за ником.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Пон 07 тра, 2018 18:36
zahar_
Захар, у нищих слуг нет. Ноги в руки и вперед в ОП за реальным фактажем.
ПС. В Варшавский не гоню - поздно уже. Форточка возможностей в этом ЖК захлопнулась в конце сентября 2017, когда я еще успел отхватить во 2-ой очереди (за 3 мес до сдачи) 2 1к по 680 дол/м. Сейчас же они просят 770 дол/м за 6-ую очередь (сдача конец 2019).
Додано: Пон 07 тра, 2018 18:57
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