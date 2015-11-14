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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1033103410351036

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 825
Висота стель
4%
35
Гарний вигляд з вікон
9%
77
Гарні, "модні" МОПи
3%
21
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
174
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
64
Раціональне планування та метраж
16%
129
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
154
Якість будівництва
15%
125
Всього голосів : 825
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 19:00

  Kangaro написав:только что был в сильпо, пока стоял в очереди обратил внимание на гору обьяв от того же сильпо:
продавец - 12 000 грн в месяц
кухар(повар) - 250 грн в час

из 8ми касс работает всего 4 в час пик!, очереди огромные народа. работать некому за 12 000

Риспект, садись в лужу:
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BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 19:01

  Kangaro написав:Как там сейчас продажи в оранже? Дайте инфу

Цигане всё выкупили. :mrgreen:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 19:07

  Faceless написав:
  Tribeca написав:Переспросил у знакомой банкирши. Она стоит на своем - 25килогрн это потолок для среднего звена (не исполнителей) у 90% банков.

З/п в 60тыс им только снятся, у начальников отделов.

Потолок давным-давно выше 25к, но и 60к - скорее исключение
Сейчас 25-30к это уровень для специалистов с хорошим опытом, но не на руководящих позициях
От 30к - у руководителей
Само собой, есть случаи и выше и ниже, у разных подразделений совершенно разные бюджеты. Да и у разных банков есть разброс по уровню окладов.
За последний год как раз наблюдался серьезных скачок в уровнях ЗП по вакансиям. Знаю ряд примеров по людям, которые в конце прошлого года и в этом проходили собеседования.

Ну что за бред, я вот пару месяцев назад претендовал на одну позицию в ГО одного заруб. банка из топ-5. Опыта у меня больше 5 лет, и вот какой чёрт дёрнул меня запросить 15 тысяч грн? До сих пор жду ответа.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 19:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:Ну что за бред, я вот пару месяцев назад претендовал на одну позицию в ГО одного заруб. банка из топ-5. Опыта у меня больше 5 лет, и вот какой чёрт дёрнул меня запросить 15 тысяч грн? До сих пор жду ответа.

Может потому и не решились отвечать, что так мало - это подозрительно
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 19:22

Нечего предметно обсудить на топике.
Надеюсь пустозвонство загонщиков Аленей о ДАРАЖАЙ не ввёдёт в заблуждение потенциальных покупателей с долларовым кэшем.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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