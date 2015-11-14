Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Kangaro написав:Как там сейчас продажи в оранже? Дайте инфу
Цигане всё выкупили.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Tribeca написав:Переспросил у знакомой банкирши. Она стоит на своем - 25килогрн это потолок для среднего звена (не исполнителей) у 90% банков.
З/п в 60тыс им только снятся, у начальников отделов.
Потолок давным-давно выше 25к, но и 60к - скорее исключение Сейчас 25-30к это уровень для специалистов с хорошим опытом, но не на руководящих позициях От 30к - у руководителей Само собой, есть случаи и выше и ниже, у разных подразделений совершенно разные бюджеты. Да и у разных банков есть разброс по уровню окладов. За последний год как раз наблюдался серьезных скачок в уровнях ЗП по вакансиям. Знаю ряд примеров по людям, которые в конце прошлого года и в этом проходили собеседования.
Ну что за бред, я вот пару месяцев назад претендовал на одну позицию в ГО одного заруб. банка из топ-5. Опыта у меня больше 5 лет, и вот какой чёрт дёрнул меня запросить 15 тысяч грн? До сих пор жду ответа.
BIGor написав:Ну что за бред, я вот пару месяцев назад претендовал на одну позицию в ГО одного заруб. банка из топ-5. Опыта у меня больше 5 лет, и вот какой чёрт дёрнул меня запросить 15 тысяч грн? До сих пор жду ответа.
Может потому и не решились отвечать, что так мало - это подозрительно
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Нечего предметно обсудить на топике. Надеюсь пустозвонство загонщиков Аленей о ДАРАЖАЙ не ввёдёт в заблуждение потенциальных покупателей с долларовым кэшем.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.