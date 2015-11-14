ощипыватели куриц Польше могут купить квартиру в Варшаве???
а ощипыватели куриц в Киеве легко могут купить квартиру в Украине...
хотя наверное для педикюрши это очень сложно понять, мба хули...
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Додано: Пон 07 тра, 2018 20:33
ощипыватели куриц Польше могут купить квартиру в Варшаве???
а ощипыватели куриц в Киеве легко могут купить квартиру в Украине...
хотя наверное для педикюрши это очень сложно понять, мба хули...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Додано: Пон 07 тра, 2018 20:46
Какой практик? Ржака, рынка как такового нет. Банки постепенно сворачиваются. Откуда тыкие фейслессные и розовоочковые цифры - я не знаю. Я описал реальный кейс.
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