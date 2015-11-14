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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1034103510361037

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 825
Висота стель
4%
35
Гарний вигляд з вікон
9%
77
Гарні, "модні" МОПи
3%
21
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
174
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
64
Раціональне планування та метраж
16%
129
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
154
Якість будівництва
15%
125
Всього голосів : 825
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 20:33

  Tribeca написав:Интересно, почему ощипыватели куриц в Польще могут за 1.5 года накопить на квартиру в Киеве, а ощипыватели куриц в Киеве (и даже учителя в Киеве) - не могут?

Курицы то одинаковые что там, что тут. Да и цена на курятину у нас выше

ощипыватели куриц Польше могут купить квартиру в Варшаве???
а ощипыватели куриц в Киеве легко могут купить квартиру в Украине...
хотя наверное для педикюрши это очень сложно понять, мба хули... :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 20:46

  Faceless написав:Практик. Куча народу из знакомых в банках или попереходили, или сами ищут людей, и 25-30к - обычная цифра.
А если соискатель запрашивает сильно ниже рынка - это реально подозрительно.

Какой практик? Ржака, рынка как такового нет. Банки постепенно сворачиваются. Откуда тыкие фейслессные и розовоочковые цифры - я не знаю. Я описал реальный кейс.
BIGor
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