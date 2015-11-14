Додано: Пон 07 тра, 2018 22:13

Alex3 написав: У меня есть знакомый в ВТБ банке в Киеве. Работает на одном и том же месте уже более 10 лет, пользуется уважением. Только год назад подняли зарплату до 18000. До этого было меньше.. У меня есть знакомый в ВТБ банке в Киеве. Работает на одном и том же месте уже более 10 лет, пользуется уважением. Только год назад подняли зарплату до 18000. До этого было меньше..

Tribeca написав: Фейслесс, ни один знакомый банкир не подтверждает вашу инфу по зарплатам в банках (20-30тыс за рядового спеца с опытом и от 30 тыс зарплата маленького начальника этих спецов).



Инфа БИГора более похожа на ту инфу которую слышу я от действующих банковских работников.



Я просто не понимаю - это разные страны? Разные планеты? Фейслесс, ни один знакомый банкир не подтверждает вашу инфу по зарплатам в банках (20-30тыс за рядового спеца с опытом и от 30 тыс зарплата маленького начальника этих спецов).Инфа БИГора более похожа на ту инфу которую слышу я от действующих банковских работников.Я просто не понимаю - это разные страны? Разные планеты?

Если сидеть сиднем на одном месте 10 лет, другого нечего и ждатьТем более ВТБ сворачивает деятельность в Украине, ждать там активной каровой политики нет смыслаДа мне как-то все равно, кто там вам и что не подверждает.Что-то мне подсказывает, что знакомых из БС разного уровня у меня поболее будет, чтобы составить картину.Да, это действительно разные планеты. Даже миры разные. В одном - люди работают, постоянно учатся новому, строят карьеру, периодически меняют работу, ибо это как правило лучший способ перейти на новый уровень и по доходам, и по возможностям развиваться. В другом - нытики, сидящие десятилениями на насиженном месте и ждущие чуда, никак не развивающиеся и потому обесценивающиеся.Мне нет смысла ничего выдумывать, но в этом болоте нытья и зрады надо хоть иногда показывать реальную жизнь.На запросы в стиле Франта - "а дайте ссылки" - я выше указал: 95% таких вакансий идут без указания оклада, он ВСЕГДА индивидуален