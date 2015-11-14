Какой практик? Ржака, рынка как такового нет. Банки постепенно сворачиваются. Откуда тыкие фейслессные и розовоочковые цифры - я не знаю. Я описал реальный кейс.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 07 тра, 2018 20:46
Какой практик? Ржака, рынка как такового нет. Банки постепенно сворачиваются. Откуда тыкие фейслессные и розовоочковые цифры - я не знаю. Я описал реальный кейс.
Додано: Пон 07 тра, 2018 21:19
сказочник, мамкиных карманных денег не хватает на мега-стартап???
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Пон 07 тра, 2018 21:27
мож длинный зеленый нос у 25летнего соискателя 15кгрн смущает работодателей???
бгг
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Пон 07 тра, 2018 21:38
Не знаете, ибо не в курсе, сами же писали что давно безработный.
Я описываю только реальные кейсы, примеры реальных людей. Некоторые банки сворачиваются, некоторые - наоборот, расширяются.
В вакансиях банки в 95% случаев оклад не пишут, разве что это позиции кассиров или рядовых кредитчиков в отделение.
Ну вот например - из редких случаев, когда оклад указывают хоть примерно:
Из знакомых, кто недавно в банках "мигрировал", устраивались на 25к, 30к, 40к - и это НЕ РУКОВОДИТЕЛИ. Но с хорошим опытом, поболее 5 лет
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Пон 07 тра, 2018 21:52
Фейслесс, ни один знакомый банкир не подтверждает вашу инфу по зарплатам в банках (20-30тыс за рядового спеца с опытом и от 30 тыс зарплата маленького начальника этих спецов).
Инфа БИГора более похожа на ту инфу которую слышу я от действующих банковских работников.
Я просто не понимаю - это разные страны? Разные планеты?
Додано: Пон 07 тра, 2018 22:02
У меня есть знакомый в ВТБ банке в Киеве. Работает на одном и том же месте уже более 10 лет, пользуется уважением. Только год назад подняли зарплату до 18000. До этого было меньше..
Додано: Пон 07 тра, 2018 22:13
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Если сидеть сиднем на одном месте 10 лет, другого нечего и ждать
Тем более ВТБ сворачивает деятельность в Украине, ждать там активной каровой политики нет смысла
Да мне как-то все равно, кто там вам и что не подверждает.
Что-то мне подсказывает, что знакомых из БС разного уровня у меня поболее будет, чтобы составить картину.
Да, это действительно разные планеты. Даже миры разные. В одном - люди работают, постоянно учатся новому, строят карьеру, периодически меняют работу, ибо это как правило лучший способ перейти на новый уровень и по доходам, и по возможностям развиваться. В другом - нытики, сидящие десятилениями на насиженном месте и ждущие чуда, никак не развивающиеся и потому обесценивающиеся.
Мне нет смысла ничего выдумывать, но в этом болоте нытья и зрады надо хоть иногда показывать реальную жизнь.
На запросы в стиле Франта - "а дайте ссылки" - я выше указал: 95% таких вакансий идут без указания оклада, он ВСЕГДА индивидуален
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Пон 07 тра, 2018 22:18
Я могу подтвердить, особенно в той части, что от банка к банку стратегии и зп разные.
Кто пересидел ж.. и имеет четкое понимание где и как расти, там реальные зп, кто сворачивается, но людей не сокращает, чтобы выходное не платить, типа ВТБ (ничего личного, просто пример), тот держит зп на уровне 3-5 летней давности
Додано: Пон 07 тра, 2018 22:27
Вроде искал давно - найти не мог, хотя парень толковый..
|