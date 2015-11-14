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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1034103510361037

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 825
Висота стель
4%
35
Гарний вигляд з вікон
9%
77
Гарні, "модні" МОПи
3%
21
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
174
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
64
Раціональне планування та метраж
16%
129
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
154
Якість будівництва
15%
125
Всього голосів : 825
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 20:46

  Faceless написав:Практик. Куча народу из знакомых в банках или попереходили, или сами ищут людей, и 25-30к - обычная цифра.
А если соискатель запрашивает сильно ниже рынка - это реально подозрительно.

Какой практик? Ржака, рынка как такового нет. Банки постепенно сворачиваются. Откуда тыкие фейслессные и розовоочковые цифры - я не знаю. Я описал реальный кейс.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 21:19

  Эгоист написав:
  Tribeca написав:Плюсов много, минусов я как-то не вижу, кроме того что это не стандартное поведение.

Покритикуйте идею плиз

Это надо было делать 3 года назад и именно так, как я сказал: 3К > 2*1к. И не на Крушельницкой, а в Патриотике.

сказочник, мамкиных карманных денег не хватает на мега-стартап??? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 21:27

  BIGor написав:
  Faceless написав:Практик. Куча народу из знакомых в банках или попереходили, или сами ищут людей, и 25-30к - обычная цифра.
А если соискатель запрашивает сильно ниже рынка - это реально подозрительно.

Какой практик? Ржака, рынка как такового нет. Банки постепенно сворачиваются. Откуда тыкие фейслессные и розовоочковые цифры - я не знаю. Я описал реальный кейс.

мож длинный зеленый нос у 25летнего соискателя 15кгрн смущает работодателей???
бгг :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 21:38

  BIGor написав:
  Faceless написав:Практик. Куча народу из знакомых в банках или попереходили, или сами ищут людей, и 25-30к - обычная цифра.
А если соискатель запрашивает сильно ниже рынка - это реально подозрительно.

Какой практик? Ржака, рынка как такового нет. Банки постепенно сворачиваются. Откуда тыкие фейслессные и розовоочковые цифры - я не знаю. Я описал реальный кейс.

Не знаете, ибо не в курсе, сами же писали что давно безработный.
Я описываю только реальные кейсы, примеры реальных людей. Некоторые банки сворачиваются, некоторые - наоборот, расширяются.
В вакансиях банки в 95% случаев оклад не пишут, разве что это позиции кассиров или рядовых кредитчиков в отделение.
Ну вот например - из редких случаев, когда оклад указывают хоть примерно:
Зображення
Из знакомых, кто недавно в банках "мигрировал", устраивались на 25к, 30к, 40к - и это НЕ РУКОВОДИТЕЛИ. Но с хорошим опытом, поболее 5 лет
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 21:52

Фейслесс, ни один знакомый банкир не подтверждает вашу инфу по зарплатам в банках (20-30тыс за рядового спеца с опытом и от 30 тыс зарплата маленького начальника этих спецов).

Инфа БИГора более похожа на ту инфу которую слышу я от действующих банковских работников.

Я просто не понимаю - это разные страны? Разные планеты?
Tribeca
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 22:02

У меня есть знакомый в ВТБ банке в Киеве. Работает на одном и том же месте уже более 10 лет, пользуется уважением. Только год назад подняли зарплату до 18000. До этого было меньше..
Alex3
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 22:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Alex3 написав:У меня есть знакомый в ВТБ банке в Киеве. Работает на одном и том же месте уже более 10 лет, пользуется уважением. Только год назад подняли зарплату до 18000. До этого было меньше..

Если сидеть сиднем на одном месте 10 лет, другого нечего и ждать
Тем более ВТБ сворачивает деятельность в Украине, ждать там активной каровой политики нет смысла
  Tribeca написав:Фейслесс, ни один знакомый банкир не подтверждает вашу инфу по зарплатам в банках (20-30тыс за рядового спеца с опытом и от 30 тыс зарплата маленького начальника этих спецов).

Инфа БИГора более похожа на ту инфу которую слышу я от действующих банковских работников.

Я просто не понимаю - это разные страны? Разные планеты?

Да мне как-то все равно, кто там вам и что не подверждает.
Что-то мне подсказывает, что знакомых из БС разного уровня у меня поболее будет, чтобы составить картину.
Да, это действительно разные планеты. Даже миры разные. В одном - люди работают, постоянно учатся новому, строят карьеру, периодически меняют работу, ибо это как правило лучший способ перейти на новый уровень и по доходам, и по возможностям развиваться. В другом - нытики, сидящие десятилениями на насиженном месте и ждущие чуда, никак не развивающиеся и потому обесценивающиеся.
Мне нет смысла ничего выдумывать, но в этом болоте нытья и зрады надо хоть иногда показывать реальную жизнь.
На запросы в стиле Франта - "а дайте ссылки" - я выше указал: 95% таких вакансий идут без указания оклада, он ВСЕГДА индивидуален
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 22:18

  Tribeca написав:Фейслесс, ни один знакомый банкир не подтверждает вашу инфу по зарплатам в банках (20-30тыс за рядового спеца с опытом и от 30 тыс зарплата маленького начальника этих спецов).

Инфа БИГора более похожа на ту инфу которую слышу я от действующих банковских работников.

Я просто не понимаю - это разные страны? Разные планеты?

Я могу подтвердить, особенно в той части, что от банка к банку стратегии и зп разные.
Кто пересидел ж.. и имеет четкое понимание где и как расти, там реальные зп, кто сворачивается, но людей не сокращает, чтобы выходное не платить, типа ВТБ (ничего личного, просто пример), тот держит зп на уровне 3-5 летней давности
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 22:27

Если сидеть сиднем на одном месте 10 лет, другого нечего и ждать
Тем более ВТБ сворачивает деятельность в Украине, ждать там активной каровой политики нет смысла
Вроде искал давно - найти не мог, хотя парень толковый..
Alex3
 
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