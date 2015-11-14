апрель был хорошим, почти на уровне прошлого года, май конечно затишье
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 07 тра, 2018 22:54
апрель был хорошим, почти на уровне прошлого года, май конечно затишье
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Пон 07 тра, 2018 22:57
В этой цифре от НБУ не учтено, сколько из потерявших работу просто перешло в другие учреждения, причем чяасто несколько раз - многие от одного ВА перебегали в другое. Потому по факту цифра завышена.
Кроме того подавляющее большинство - это работники сети в регионах. Они такие же "банкиры", как кассир АТБ - бизнесмен
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Пон 07 тра, 2018 22:57
в телекоме ЗП +20-30% от 2013 года, и больше всех добавили рядовым работягам
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Пон 07 тра, 2018 23:02
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В медиа, девочкам в продажах подняли зп+бонус до 25 000, год назад было 16 000... но это в растущем направлении... остальные сосут лапу...
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Пон 07 тра, 2018 23:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
в дистрибуции водки, на небольшой фирме, два топовых продажника по 30 000 грн. из 25 человек, главбух 16 000
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Пон 07 тра, 2018 23:25
Уже что-то сдали?
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Пон 07 тра, 2018 23:40
мне интересно, рядовой повар (не шеф), в Фабиусе или Монако, зарабатывает хотя бы столько же, сколько повар кулинарии сетевого продмага
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Пон 07 тра, 2018 23:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Зарплаты в ИТ, небольшой стартап. Тимлид 2000 долларов, фронтэнд 1800, фронтэнд 1000, и пара человек по 700
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Пон 07 тра, 2018 23:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
И о политике, говорил с социологом, на сегодня выборы Президента второй тур Юля и Порошенко, побеждает порошенко. Но это все знают, поэтому все готовят нестандартные шаги. Регионалы готовят кандидатом Виктора Бондаря. Надеются что восток проголосует за него а запад и центр поделят голоса Юля и Петя. Уже 9 мая обещает быть жарко. А старт полный в сентябре. В ВРУ будет большинство Юли и Опоблока. Гройсман будет с Яценюком и Аваковым играть в собственную партию.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Пон 07 тра, 2018 23:56
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