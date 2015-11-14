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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1036103710381039>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 825
Висота стель
4%
35
Гарний вигляд з вікон
9%
77
Гарні, "модні" МОПи
3%
21
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
174
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
64
Раціональне планування та метраж
16%
129
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
154
Якість будівництва
15%
125
Всього голосів : 825
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 22:54

  Kangaro написав:Как там сейчас продажи в оранже? Дайте инфу

апрель был хорошим, почти на уровне прошлого года, май конечно затишье
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 22:57

  Tribeca написав:
  Alex3 написав:
Если сидеть сиднем на одном месте 10 лет, другого нечего и ждать
Тем более ВТБ сворачивает деятельность в Украине, ждать там активной каровой политики нет смысла
Вроде искал давно - найти не мог, хотя парень толковый..



Из 230тыс банковских работников Украины примерно половина, а это больше 100тыс потеряли работу.

Безработные банкиры - хуже цыган с Лысой горы.

В этой цифре от НБУ не учтено, сколько из потерявших работу просто перешло в другие учреждения, причем чяасто несколько раз - многие от одного ВА перебегали в другое. Потому по факту цифра завышена.
Кроме того подавляющее большинство - это работники сети в регионах. Они такие же "банкиры", как кассир АТБ - бизнесмен
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 22:57

  Faceless написав:
  BIGor написав:Ну что за бред, я вот пару месяцев назад претендовал на одну позицию в ГО одного заруб. банка из топ-5. Опыта у меня больше 5 лет, и вот какой чёрт дёрнул меня запросить 15 тысяч грн? До сих пор жду ответа.

Может потому и не решились отвечать, что так мало - это подозрительно

в телекоме ЗП +20-30% от 2013 года, и больше всех добавили рядовым работягам
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 23:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В медиа, девочкам в продажах подняли зп+бонус до 25 000, год назад было 16 000... но это в растущем направлении... остальные сосут лапу...
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 23:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

в дистрибуции водки, на небольшой фирме, два топовых продажника по 30 000 грн. из 25 человек, главбух 16 000
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 23:25

  alkasander написав:В Варшавский поздно уже. Форточка захлопнулась в сентябре 2017, когда я отхватил во 2-ой очереди за 3 мес до сдачи по 680 дол/м. Сейчас просят 770 дол/м за 6-ую очередь

Уже что-то сдали?
Боже, Царя Шеколадного храни!
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 23:40

  Kangaro написав:только что был в сильпо, обратил внимание на объявы:
кухар(повар) - 250грн в час
работать некому

мне интересно, рядовой повар (не шеф), в Фабиусе или Монако, зарабатывает хотя бы столько же, сколько повар кулинарии сетевого продмага :shock:
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 23:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зарплаты в ИТ, небольшой стартап. Тимлид 2000 долларов, фронтэнд 1800, фронтэнд 1000, и пара человек по 700
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 23:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

И о политике, говорил с социологом, на сегодня выборы Президента второй тур Юля и Порошенко, побеждает порошенко. Но это все знают, поэтому все готовят нестандартные шаги. Регионалы готовят кандидатом Виктора Бондаря. Надеются что восток проголосует за него а запад и центр поделят голоса Юля и Петя. Уже 9 мая обещает быть жарко. А старт полный в сентябре. В ВРУ будет большинство Юли и Опоблока. Гройсман будет с Яценюком и Аваковым играть в собственную партию.
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 23:56

  Оранжевый-хит сезона написав:в телекоме ЗП +20-30% от 2013 года, и больше всех добавили рядовым работягам

С 2014 есть примеры, что срезали на переферии. в Киеве поднятие подтверждаю, но на 10-15%.
Понаехал
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