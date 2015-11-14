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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 08 тра, 2018 00:01
Понаехал написав: Оранжевый-хит сезона написав:
в телекоме ЗП +20-30% от 2013 года, и больше всех добавили рядовым работягам
С 2014 есть примеры, что срезали на переферии. в Киеве поднятие подтверждаю, но на 10-15%.
работягам больше подняли, потому что у них копейки получались совсем
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Додано: Вів 08 тра, 2018 00:02
Понаехал написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Зарплаты в ИТ, небольшой стартап. Тимлид 2000 долларов, фронтэнд 1800, фронтэнд 1000, и пара человек по 700
К стати это радует. Будет дешевле чем в Индии- потянутся проекты.
качество оставляет желать лучшего
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Додано: Вів 08 тра, 2018 00:03
Оранжевый-хит сезона написав:
работягам больше подняли, потому что у них копейки получались совсем
здается мне, эти цифорки из кучмостара.
ЗЫ: в США больше чем на 2% в год не поднимают обычно... так что жируют in Ukraine
связисты....
К стасти... уберу я the в фразе in Ukraine
это аналог в\на
Востаннє редагувалось Понаехал
в Вів 08 тра, 2018 00:09, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Вів 08 тра, 2018 00:08
Оранжевый-хит сезона написав: Faceless написав: BIGor написав:
Ну что за бред, я вот пару месяцев назад претендовал на одну позицию в ГО одного заруб. банка из топ-5. Опыта у меня больше 5 лет, и вот какой чёрт дёрнул меня запросить 15 тысяч грн? До сих пор жду ответа.
Может потому и не решились отвечать, что так мало - это подозрительно
в телекоме ЗП +20-30% от 2013 года, и больше всех добавили рядовым работягам
Есть знакомые из Киевстара, не из Киева - примерно +50% от 2013, но в целом сильно жлобятся, премии к концу года мизерные, некоторым вообще в 0 порезали, причем порезали у тех, у кого премия ожидалась относительно большая. Но выкинули кучу бабла на корпоратив, всех в Киев свезли. Идиотизм какой-то
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Додано: Вів 08 тра, 2018 00:14
Faceless написав: Оранжевый-хит сезона написав: Faceless написав:
Может потому и не решились отвечать, что так мало - это подозрительно
в телекоме ЗП +20-30% от 2013 года, и больше всех добавили рядовым работягам
Есть знакомые из Киевстара, не из Киева - примерно +50% от 2013, но в целом сильно жлобятся, премии к концу года мизерные, некоторым вообще в 0 порезали, причем порезали у тех, у кого премия ожидалась относительно большая. Но выкинули кучу бабла на корпоратив, всех в Киев свезли. Идиотизм какой-то
Не устаю вам повторять, не сравнивайте рост зарплат молодых и растущих с основной массой. Им бы и так подняли просто в силу професионального роста. Что делать тем ктов 2013 году получал 3000 а сейчас 1000 и роста не будет.
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Додано: Вів 08 тра, 2018 00:15
Оранжевый-хит сезона написав:
Что делать тем ктов 2013 году получал 3000 а сейчас 1000 и роста не будет.
А с чего вы решили, что не будет?
посоветую им слушать экспертов
flyman написав:
Київ уже на 80% вернувся до докризових Гостатовських з.п.,
до кінця року «кріза мінєт»
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Додано: Вів 08 тра, 2018 00:18
Оранжевый-хит сезона написав: Faceless написав:
Оранжевый-хит сезона написав:[quote="4360836:Faceless"]
Может потому и не решились отвечать, что так мало - это подозрительно
в телекоме ЗП +20-30% от 2013 года, и больше всех добавили рядовым работягам
Есть знакомые из Киевстара, не из Киева - примерно +50% от 2013, но в целом сильно жлобятся, премии к концу года мизерные, некоторым вообще в 0 порезали, причем порезали у тех, у кого премия ожидалась относительно большая. Но выкинули кучу бабла на корпоратив, всех в Киев свезли. Идиотизм какой-то
Не устаю вам повторять, не сравнивайте рост зарплат молодых и растущих с основной массой. Им бы и так подняли просто в силу професионального роста. Что делать тем ктов 2013 году получал 3000 а сейчас 1000 и роста не будет.[/quote]То не "молодые и растущие", а лет десять там уже, хотя парень толковый
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Додано: Вів 08 тра, 2018 00:20
Faceless написав: Оранжевый-хит сезона написав: Faceless написав:
Есть знакомые из Киевстара, не из Киева - примерно +50% от 2013, но в целом сильно жлобятся, премии к концу года мизерные, некоторым вообще в 0 порезали, причем порезали у тех, у кого премия ожидалась относительно большая. Но выкинули кучу бабла на корпоратив, всех в Киев свезли. Идиотизм какой-то
Не устаю вам повторять, не сравнивайте рост зарплат молодых и растущих с основной массой. Им бы и так подняли просто в силу професионального роста. Что делать тем ктов 2013 году получал 3000 а сейчас 1000 и роста не будет.
То не "молодые и растущие", а лет десять там уже, хотя парень толковый
готов поспорить что ему не белее 32 лет и он на пике професиональной формы
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