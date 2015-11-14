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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1037103810391040>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 825
Висота стель
4%
35
Гарний вигляд з вікон
9%
77
Гарні, "модні" МОПи
3%
21
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
174
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
64
Раціональне планування та метраж
16%
129
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
154
Якість будівництва
15%
125
Всього голосів : 825
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 23:57

  Оранжевый-хит сезона написав:Зарплаты в ИТ, небольшой стартап. Тимлид 2000 долларов, фронтэнд 1800, фронтэнд 1000, и пара человек по 700

К стати это радует. Будет дешевле чем в Индии- потянутся проекты. :wink:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 00:01

  Понаехал написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:в телекоме ЗП +20-30% от 2013 года, и больше всех добавили рядовым работягам

С 2014 есть примеры, что срезали на переферии. в Киеве поднятие подтверждаю, но на 10-15%.

работягам больше подняли, потому что у них копейки получались совсем
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 00:02

  Понаехал написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Зарплаты в ИТ, небольшой стартап. Тимлид 2000 долларов, фронтэнд 1800, фронтэнд 1000, и пара человек по 700

К стати это радует. Будет дешевле чем в Индии- потянутся проекты. :wink:

качество оставляет желать лучшего
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 00:03

  Оранжевый-хит сезона написав:работягам больше подняли, потому что у них копейки получались совсем

здается мне, эти цифорки из кучмостара. :)
ЗЫ: в США больше чем на 2% в год не поднимают обычно... так что жируют in Ukraine связисты.... :mrgreen:

К стасти... уберу я the в фразе in Ukraine :oops: это аналог в\на :mrgreen:
Востаннє редагувалось Понаехал в Вів 08 тра, 2018 00:09, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 00:04

  Оранжевый-хит сезона написав:качество оставляет желать лучшего

Я Вас таки прошу... Как обычно трекгольник Качество-Цена-Сроки.... :)
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 00:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Оранжевый-хит сезона написав:
  Faceless написав:
  BIGor написав:Ну что за бред, я вот пару месяцев назад претендовал на одну позицию в ГО одного заруб. банка из топ-5. Опыта у меня больше 5 лет, и вот какой чёрт дёрнул меня запросить 15 тысяч грн? До сих пор жду ответа.

Может потому и не решились отвечать, что так мало - это подозрительно

в телекоме ЗП +20-30% от 2013 года, и больше всех добавили рядовым работягам


Есть знакомые из Киевстара, не из Киева - примерно +50% от 2013, но в целом сильно жлобятся, премии к концу года мизерные, некоторым вообще в 0 порезали, причем порезали у тех, у кого премия ожидалась относительно большая. Но выкинули кучу бабла на корпоратив, всех в Киев свезли. Идиотизм какой-то
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 00:14

  Faceless написав:
Оранжевый-хит сезона написав:
  Faceless написав:Может потому и не решились отвечать, что так мало - это подозрительно

в телекоме ЗП +20-30% от 2013 года, и больше всех добавили рядовым работягам


Есть знакомые из Киевстара, не из Киева - примерно +50% от 2013, но в целом сильно жлобятся, премии к концу года мизерные, некоторым вообще в 0 порезали, причем порезали у тех, у кого премия ожидалась относительно большая. Но выкинули кучу бабла на корпоратив, всех в Киев свезли. Идиотизм какой-то

Не устаю вам повторять, не сравнивайте рост зарплат молодых и растущих с основной массой. Им бы и так подняли просто в силу професионального роста. Что делать тем ктов 2013 году получал 3000 а сейчас 1000 и роста не будет.
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 00:15

  Оранжевый-хит сезона написав: Что делать тем ктов 2013 году получал 3000 а сейчас 1000 и роста не будет.


А с чего вы решили, что не будет?
посоветую им слушать экспертов :)

  flyman написав:
Київ уже на 80% вернувся до докризових Гостатовських з.п.,
до кінця року «кріза мінєт»


:roll:
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 00:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Оранжевый-хит сезона написав:
  Faceless написав:
Оранжевый-хит сезона написав:[quote="4360836:Faceless"]
Может потому и не решились отвечать, что так мало - это подозрительно

в телекоме ЗП +20-30% от 2013 года, и больше всех добавили рядовым работягам


Есть знакомые из Киевстара, не из Киева - примерно +50% от 2013, но в целом сильно жлобятся, премии к концу года мизерные, некоторым вообще в 0 порезали, причем порезали у тех, у кого премия ожидалась относительно большая. Но выкинули кучу бабла на корпоратив, всех в Киев свезли. Идиотизм какой-то

Не устаю вам повторять, не сравнивайте рост зарплат молодых и растущих с основной массой. Им бы и так подняли просто в силу професионального роста. Что делать тем ктов 2013 году получал 3000 а сейчас 1000 и роста не будет.[/quote]То не "молодые и растущие", а лет десять там уже, хотя парень толковый
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 00:20

  Faceless написав:
Оранжевый-хит сезона написав:
  Faceless написав:
Есть знакомые из Киевстара, не из Киева - примерно +50% от 2013, но в целом сильно жлобятся, премии к концу года мизерные, некоторым вообще в 0 порезали, причем порезали у тех, у кого премия ожидалась относительно большая. Но выкинули кучу бабла на корпоратив, всех в Киев свезли. Идиотизм какой-то

Не устаю вам повторять, не сравнивайте рост зарплат молодых и растущих с основной массой. Им бы и так подняли просто в силу професионального роста. Что делать тем ктов 2013 году получал 3000 а сейчас 1000 и роста не будет.
То не "молодые и растущие", а лет десять там уже, хотя парень толковый

готов поспорить что ему не белее 32 лет и он на пике професиональной формы
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