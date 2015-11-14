Оранжевый-хит сезона написав:Faceless написав:То не "молодые и растущие", а лет десять там уже, хотя парень толковыйОранжевый-хит сезона написав:Не устаю вам повторять, не сравнивайте рост зарплат молодых и растущих с основной массой. Им бы и так подняли просто в силу професионального роста. Что делать тем ктов 2013 году получал 3000 а сейчас 1000 и роста не будет.
готов поспорить что ему не белее 32 лет и он на пике професиональной формы
Больше 32.
Не знаю детально даже чем он там занимается, а уж на пике или нет тем более. Аналитик чего-то там.