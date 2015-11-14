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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1037103810391040

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 825
Висота стель
4%
35
Гарний вигляд з вікон
9%
77
Гарні, "модні" МОПи
3%
21
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
174
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
64
Раціональне планування та метраж
16%
129
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
154
Якість будівництва
15%
125
Всього голосів : 825
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 08:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:Ну что за бред, я вот пару месяцев назад претендовал на одну позицию в ГО одного заруб. банка из топ-5. Опыта у меня больше 5 лет, и вот какой чёрт дёрнул меня запросить 15 тысяч грн? До сих пор жду ответа.

Как Вы могли уже увидеть, я больший скептик чем Фейслесс касательно зарплат в Киеве вообще и БС в частности, но тут в Вашем случае вообще что-то непонятное.

Позиция была ведь что-то из аудит/финансы/бухгалтерия? 20 net можете смело получить.

Из одного иностранного банка, например, уже второй год народ уверенно валит (притом, «наши надежды»), поэтому с конца 2016 з/п уже раза в полтора подняли чтоб как-то удержать оставшихся.
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 09:05

  Вкладчик1234 написав:
  sequence написав:Я отнюдь не пою дифирамбы нашим властям - мало того, я их ненавижу, как и статистику, которую они предоставляют. Сужу по себе - с НГ2018 заселился в новострой в Киеве - первый на этаже и единственный до сих пор. Но! Все квартиры в доме на 800 квартир раскуплены, паркинг, где место стоит 300-400К грн. раскуплен, во второй серии комплекса больше половины хат раскуплено.. Многие берут хаты как инвестицию, под перепродажу; другим на хату хватило, на ремонт уже нет; третьи просто никуда не спешат - заняты. И это только один комплекс! Какие 5 тыс. квартир - это что же получается, что каждая шестая продана именно в моем доме?? Бред..


  freeze написав:В моем доме полное заселение и последние ремонты произошли совсем недавно, через 10 лет после того как была выкуплены все квартиры. Так и стояли пустые пространства с колоннами и без стен 10 лет в нескольких квартирах.
В Одессе визуально строят много плюс какие-то наполеоновские планы на десятки гектаров выделенных под строительство земель. Как покупают не в курсе. Хотя гложет меня смутные сомнения, население города давно не растет, а в реале понемногу уменьшается, россияне ранее активно покупавшие недвижимость по понятным причинам полностью исчезли, деловая активность не очень, чтобы приезжали экспаты и покупали квартирки. Где-то читал, что каждая 10-я семья в Одессе должна купить новое жилье, чтобы наполнить все еще не проданные построенные, строящиеся и запланированные под строительство дома и квартиры. Я скажу, что у меня богатый круг знакомых, не один десяток, и никто не собирается себе ничего покупать, все уже давно купили себе хорошие квартиры и дома, а вкладывать деньги в недвижимость никто не хочет, так как есть более удачные варианты вложить деньги.


О, скоро и в Украине начнут появляться кварталы новостроев-призраков как в Испании, Китае и т.д. Надо это перепостить в ветку КРЖН :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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