Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:Ну что за бред, я вот пару месяцев назад претендовал на одну позицию в ГО одного заруб. банка из топ-5. Опыта у меня больше 5 лет, и вот какой чёрт дёрнул меня запросить 15 тысяч грн? До сих пор жду ответа.
Как Вы могли уже увидеть, я больший скептик чем Фейслесс касательно зарплат в Киеве вообще и БС в частности, но тут в Вашем случае вообще что-то непонятное.
Позиция была ведь что-то из аудит/финансы/бухгалтерия? 20 net можете смело получить.
Из одного иностранного банка, например, уже второй год народ уверенно валит (притом, «наши надежды»), поэтому с конца 2016 з/п уже раза в полтора подняли чтоб как-то удержать оставшихся.
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
sequence написав:Я отнюдь не пою дифирамбы нашим властям - мало того, я их ненавижу, как и статистику, которую они предоставляют. Сужу по себе - с НГ2018 заселился в новострой в Киеве - первый на этаже и единственный до сих пор. Но! Все квартиры в доме на 800 квартир раскуплены, паркинг, где место стоит 300-400К грн. раскуплен, во второй серии комплекса больше половины хат раскуплено.. Многие берут хаты как инвестицию, под перепродажу; другим на хату хватило, на ремонт уже нет; третьи просто никуда не спешат - заняты. И это только один комплекс! Какие 5 тыс. квартир - это что же получается, что каждая шестая продана именно в моем доме?? Бред..
freeze написав:В моем доме полное заселение и последние ремонты произошли совсем недавно, через 10 лет после того как была выкуплены все квартиры. Так и стояли пустые пространства с колоннами и без стен 10 лет в нескольких квартирах. В Одессе визуально строят много плюс какие-то наполеоновские планы на десятки гектаров выделенных под строительство земель. Как покупают не в курсе. Хотя гложет меня смутные сомнения, население города давно не растет, а в реале понемногу уменьшается, россияне ранее активно покупавшие недвижимость по понятным причинам полностью исчезли, деловая активность не очень, чтобы приезжали экспаты и покупали квартирки. Где-то читал, что каждая 10-я семья в Одессе должна купить новое жилье, чтобы наполнить все еще не проданные построенные, строящиеся и запланированные под строительство дома и квартиры. Я скажу, что у меня богатый круг знакомых, не один десяток, и никто не собирается себе ничего покупать, все уже давно купили себе хорошие квартиры и дома, а вкладывать деньги в недвижимость никто не хочет, так как есть более удачные варианты вложить деньги.
О, скоро и в Украине начнут появляться кварталы новостроев-призраков как в Испании, Китае и т.д. Надо это перепостить в ветку КРЖН
sequence написав:Я отнюдь не пою дифирамбы нашим властям - мало того, я их ненавижу, как и статистику, которую они предоставляют. Сужу по себе - с НГ2018 заселился в новострой в Киеве - первый на этаже и единственный до сих пор. Но! Все квартиры в доме на 800 квартир раскуплены, паркинг, где место стоит 300-400К грн. раскуплен, во второй серии комплекса больше половины хат раскуплено.. Многие берут хаты как инвестицию, под перепродажу; другим на хату хватило, на ремонт уже нет; третьи просто никуда не спешат - заняты. И это только один комплекс! Какие 5 тыс. квартир - это что же получается, что каждая шестая продана именно в моем доме?? Бред..
freeze написав:В моем доме полное заселение и последние ремонты произошли совсем недавно, через 10 лет после того как была выкуплены все квартиры. Так и стояли пустые пространства с колоннами и без стен 10 лет в нескольких квартирах. В Одессе визуально строят много плюс какие-то наполеоновские планы на десятки гектаров выделенных под строительство земель. Как покупают не в курсе. Хотя гложет меня смутные сомнения, население города давно не растет, а в реале понемногу уменьшается, россияне ранее активно покупавшие недвижимость по понятным причинам полностью исчезли, деловая активность не очень, чтобы приезжали экспаты и покупали квартирки. Где-то читал, что каждая 10-я семья в Одессе должна купить новое жилье, чтобы наполнить все еще не проданные построенные, строящиеся и запланированные под строительство дома и квартиры. Я скажу, что у меня богатый круг знакомых, не один десяток, и никто не собирается себе ничего покупать, все уже давно купили себе хорошие квартиры и дома, а вкладывать деньги в недвижимость никто не хочет, так как есть более удачные варианты вложить деньги.
О, скоро и в Украине начнут появляться кварталы новостроев-призраков как в Испании, Китае и т.д. Надо это перепостить в ветку КРЖН
100%
Вівод Чушь. Желание притянуть за уши желаемое к действительности. В хацапетовке не появится ибо там не строят. А живут или нет можно увидеть на драгоманова или в патриотике. Сначала текст не куплять, потім куплять але не будуть жить, а тепер як там цей мільйон людей живе... короче все не так.
До речі, знаю лише 1 будинок в києві який будують, а продаж ще не розпочато - на антоновича... майже всі починають збирати гроші на котловані. Можуть зупинити будівництво. Але це недобудова.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Здесь относятся к вам с пониманием и снисхождением, но перегибать палку все-таки не стоит. Не нужно пытаться отыгрываться здесь на форуме после психологического насилия, учиняемого над вами семейным советом.
Можете вообще не реагировать на мой пост про цены в варшавском, он был рассчитан на вменяемую аудиторию форума.
Вы выкатаваете на топик ложь, а я перегибая палку. Ознакомтесь ваш коллега про ФСЁ раскупили.
sequence написав:Сужу по себе - с НГ2018 заселился в новострой в Киеве - первый на этаже и единственный до сих пор. Но! Все квартиры в доме на 800 квартир раскуплены
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
sequence написав:Я отнюдь не пою дифирамбы нашим властям - мало того, я их ненавижу, как и статистику, которую они предоставляют. Сужу по себе - с НГ2018 заселился в новострой в Киеве - первый на этаже и единственный до сих пор. Но! Все квартиры в доме на 800 квартир раскуплены, паркинг, где место стоит 300-400К грн. раскуплен, во второй серии комплекса больше половины хат раскуплено.. Многие берут хаты как инвестицию, под перепродажу; другим на хату хватило, на ремонт уже нет; третьи просто никуда не спешат - заняты. И это только один комплекс! Какие 5 тыс. квартир - это что же получается, что каждая шестая продана именно в моем доме?? Бред..
freeze написав:В моем доме полное заселение и последние ремонты произошли совсем недавно, через 10 лет после того как была выкуплены все квартиры. Так и стояли пустые пространства с колоннами и без стен 10 лет в нескольких квартирах. В Одессе визуально строят много плюс какие-то наполеоновские планы на десятки гектаров выделенных под строительство земель. Как покупают не в курсе. Хотя гложет меня смутные сомнения, население города давно не растет, а в реале понемногу уменьшается, россияне ранее активно покупавшие недвижимость по понятным причинам полностью исчезли, деловая активность не очень, чтобы приезжали экспаты и покупали квартирки. Где-то читал, что каждая 10-я семья в Одессе должна купить новое жилье, чтобы наполнить все еще не проданные построенные, строящиеся и запланированные под строительство дома и квартиры. Я скажу, что у меня богатый круг знакомых, не один десяток, и никто не собирается себе ничего покупать, все уже давно купили себе хорошие квартиры и дома, а вкладывать деньги в недвижимость никто не хочет, так как есть более удачные варианты вложить деньги.
О, скоро и в Украине начнут появляться кварталы новостроев-призраков как в Испании, Китае и т.д. Надо это перепостить в ветку КРЖН
Мне кажеться это всегда так было. Я заехал с соседом на этаже где-то через пол-года после сдачи дома, еще один сосед заехал через два года, и четвертый сосед по этажу сделал ремонт но так за 3.5 года и не заселился. Описываемый период 2012-2015 года.
freeze написав:В моем доме полное заселение и последние ремонты произошли совсем недавно, через 10 лет после того как была выкуплены все квартиры. Так и стояли пустые пространства с колоннами и без стен 10 лет в нескольких квартирах. В Одессе визуально строят много плюс какие-то наполеоновские планы на десятки гектаров выделенных под строительство земель. Как покупают не в курсе. Хотя гложет меня смутные сомнения, население города давно не растет, а в реале понемногу уменьшается, россияне ранее активно покупавшие недвижимость по понятным причинам полностью исчезли, деловая активность не очень, чтобы приезжали экспаты и покупали квартирки. Где-то читал, что каждая 10-я семья в Одессе должна купить новое жилье, чтобы наполнить все еще не проданные построенные, строящиеся и запланированные под строительство дома и квартиры. Я скажу, что у меня богатый круг знакомых, не один десяток, и никто не собирается себе ничего покупать, все уже давно купили себе хорошие квартиры и дома, а вкладывать деньги в недвижимость никто не хочет, так как есть более удачные варианты вложить деньги.
О, скоро и в Украине начнут появляться кварталы новостроев-призраков как в Испании, Китае и т.д. Надо это перепостить в ветку КРЖН
100%
Вівод Чушь. Желание притянуть за уши желаемое к действительности. В хацапетовке не появится ибо там не строят. А живут или нет можно увидеть на драгоманова или в патриотике.
Гы. "Прикордонник наш не спить" "С" Продажи воздуха и пирамида продаж пока дают возможность продержатся на плаву шаромыгам. Но в "навесе" более 50 тыс. квартир в введенных эксплуатацию домах.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
sequence написав:Я отнюдь не пою дифирамбы нашим властям - мало того, я их ненавижу, как и статистику, которую они предоставляют. Сужу по себе - с НГ2018 заселился в новострой в Киеве - первый на этаже и единственный до сих пор. Но! Все квартиры в доме на 800 квартир раскуплены, паркинг, где место стоит 300-400К грн. раскуплен, во второй серии комплекса больше половины хат раскуплено.. Многие берут хаты как инвестицию, под перепродажу; другим на хату хватило, на ремонт уже нет; третьи просто никуда не спешат - заняты. И это только один комплекс! Какие 5 тыс. квартир - это что же получается, что каждая шестая продана именно в моем доме?? Бред..
freeze написав:В моем доме полное заселение и последние ремонты произошли совсем недавно, через 10 лет после того как была выкуплены все квартиры. Так и стояли пустые пространства с колоннами и без стен 10 лет в нескольких квартирах. В Одессе визуально строят много плюс какие-то наполеоновские планы на десятки гектаров выделенных под строительство земель. Как покупают не в курсе. Хотя гложет меня смутные сомнения, население города давно не растет, а в реале понемногу уменьшается, россияне ранее активно покупавшие недвижимость по понятным причинам полностью исчезли, деловая активность не очень, чтобы приезжали экспаты и покупали квартирки. Где-то читал, что каждая 10-я семья в Одессе должна купить новое жилье, чтобы наполнить все еще не проданные построенные, строящиеся и запланированные под строительство дома и квартиры. Я скажу, что у меня богатый круг знакомых, не один десяток, и никто не собирается себе ничего покупать, все уже давно купили себе хорошие квартиры и дома, а вкладывать деньги в недвижимость никто не хочет, так как есть более удачные варианты вложить деньги.
Мне кажеться это всегда так было. Я заехал с соседом на этаже где-то через пол-года после сдачи дома, еще один сосед заехал через два года, и четвертый сосед по этажу сделал ремонт но так за 3.5 года и не заселился. Описываемый период 2012-2015 года.
А вы в курсе что продажи "воздуха" у киевских шаромыг в 2017 упали на 70% по сравнению с 2013? Тщательнее вам надо с примерами.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
sequence написав:Я отнюдь не пою дифирамбы нашим властям - мало того, я их ненавижу, как и статистику, которую они предоставляют. Сужу по себе - с НГ2018 заселился в новострой в Киеве - первый на этаже и единственный до сих пор. Но! Все квартиры в доме на 800 квартир раскуплены, паркинг, где место стоит 300-400К грн. раскуплен, во второй серии комплекса больше половины хат раскуплено.. Многие берут хаты как инвестицию, под перепродажу; другим на хату хватило, на ремонт уже нет; третьи просто никуда не спешат - заняты. И это только один комплекс! Какие 5 тыс. квартир - это что же получается, что каждая шестая продана именно в моем доме?? Бред..
freeze написав:В моем доме полное заселение и последние ремонты произошли совсем недавно, через 10 лет после того как была выкуплены все квартиры. Так и стояли пустые пространства с колоннами и без стен 10 лет в нескольких квартирах. В Одессе визуально строят много плюс какие-то наполеоновские планы на десятки гектаров выделенных под строительство земель. Как покупают не в курсе. Хотя гложет меня смутные сомнения, население города давно не растет, а в реале понемногу уменьшается, россияне ранее активно покупавшие недвижимость по понятным причинам полностью исчезли, деловая активность не очень, чтобы приезжали экспаты и покупали квартирки. Где-то читал, что каждая 10-я семья в Одессе должна купить новое жилье, чтобы наполнить все еще не проданные построенные, строящиеся и запланированные под строительство дома и квартиры. Я скажу, что у меня богатый круг знакомых, не один десяток, и никто не собирается себе ничего покупать, все уже давно купили себе хорошие квартиры и дома, а вкладывать деньги в недвижимость никто не хочет, так как есть более удачные варианты вложить деньги.
Мне кажеться это всегда так было. Я заехал с соседом на этаже где-то через пол-года после сдачи дома, еще один сосед заехал через два года, и четвертый сосед по этажу сделал ремонт но так за 3.5 года и не заселился. Описываемый период 2012-2015 года.
А вы в курсе что продажи "воздуха" у киевских шаромыг в 2017 упали на 70% по сравнению с 2013? Тщательнее вам надо с примерами.